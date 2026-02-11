Lemoine acusa a Kicillof de repetir recetas del pasado y advierte sobre un rumbo “a la venezolana” en Buenos Aires

Lilia Lemoine acusó a Axel Kicillof de impulsar un modelo económico basado en mayor gasto y déficit.

La diputada cuestionó la oposición del gobernador a la reforma laboral promovida a nivel nacional.

Criticó el aumento de impuestos y la priorización del empleo estatal por sobre el privado en la provincia.

Advirtió que Buenos Aires podría encaminarse a un escenario de crisis si mantiene el rumbo actual.

Señaló que Kicillof arrastra el peso político de haber gobernado en sintonía con el kirchnerismo.

Planteó que el debate de fondo es la confrontación entre dos modelos económicos de cara al futuro.

Las declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine reavivaron el debate político en torno a la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof y al modelo económico que impulsa en la provincia más poblada del país. En una entrevista televisiva, la legisladora lanzó duras críticas contra el mandatario provincial, a quien acusó de profundizar un esquema de gasto público elevado, déficit creciente y resistencia a las reformas estructurales que promueve el Gobierno nacional.

Según Lemoine, la administración bonaerense avanza en una dirección que, lejos de corregir los desequilibrios históricos de la provincia, los agrava. En ese marco, sostuvo que Kicillof desconoce principios básicos incluso de la tradición política a la que pertenece. Al evocar una conocida definición atribuida a Juan Domingo Perón sobre la necesidad de que un país produzca más de lo que gasta para tener futuro, la diputada señaló que el gobernador hace exactamente lo contrario: aumenta el gasto y consolida un déficit que, a su entender, resulta insostenible.

Uno de los ejes centrales de sus cuestionamientos fue la postura del mandatario provincial frente a la reforma laboral impulsada a nivel nacional. Para Lemoine, la negativa de Kicillof a acompañar estos cambios responde a la defensa de un modelo que desalienta el empleo formal y preserva estructuras que ya demostraron su fracaso. Desde su mirada, una modernización del marco laboral permitiría ampliar el trabajo registrado, mejorar la bancarización y ofrecer mayores oportunidades a sectores hoy excluidos del sistema.

La diputada también criticó la política impositiva de la provincia. Aseguró que, en lugar de aliviar la carga sobre productores y emprendedores, el gobierno bonaerense opta por incrementarla, afectando la competitividad y la inversión. En ese sentido, remarcó que la expansión del empleo estatal en detrimento del sector privado constituye, para ella, una señal de alerta sobre la sustentabilidad futura de las cuentas públicas provinciales.

En sus declaraciones, Lemoine fue aún más allá y advirtió que este tipo de decisiones podrían conducir a Buenos Aires a un escenario de deterioro similar al de otras provincias con economías fuertemente dependientes del Estado. Incluso utilizó ejemplos extremos para ilustrar su preocupación, al afirmar que la provincia corre el riesgo de imitar modelos que, en su visión, derivaron en estancamiento y crisis.

La legisladora vinculó estas críticas con una mirada más amplia sobre el rumbo del país. Sostuvo que la Argentina evitó por escaso margen un colapso económico mayor y atribuyó ese resultado al cambio de orientación política a nivel nacional. Sin embargo, advirtió que el peronismo mantiene una estrategia que, de regresar al poder, podría reinstalar un esquema de controles, déficit y aislamiento que ya fracasó.

El futuro político de Kicillof también fue parte del análisis. Con la imposibilidad de una nueva reelección en la provincia, el gobernador aparece como una de las figuras con mayor proyección dentro del peronismo para un escenario nacional. No obstante, desde el oficialismo subrayan que su trayectoria lo vincula de manera directa con las gestiones anteriores y que esa asociación limita su capacidad para despegarse de los resultados económicos de los últimos años.

Aun así, el panorama no está cerrado. El peronismo conserva un núcleo electoral relevante y, en un contexto de dificultades económicas, Kicillof podría capitalizar el descontento. Las críticas de Lemoine, en ese sentido, buscan anticiparse a ese escenario y fijar una línea divisoria clara entre dos modelos de país que, según la diputada, se enfrentarán nuevamente en los próximos años.