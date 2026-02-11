Alertas en el Congreso por la reforma laboral: especialistas advierten retrocesos y riesgos constitucionales

La reforma laboral fue cuestionada por especialistas que advierten pérdida de derechos sin creación de empleo.

Se alertó sobre la eliminación de normas vigentes y la persistencia de jornadas laborales extensas.

Expertos señalaron riesgos de restricciones al derecho a huelga y posibles conflictos con tratados internacionales.

Estudios internacionales indican que la flexibilización laboral no genera más trabajo y aumenta la precarización.

Se advirtió un impacto negativo sobre el sistema jubilatorio y el financiamiento de la seguridad social.

Jueces alertaron sobre posibles choques con la Constitución y la falta de debate transparente en el Congreso.

Un amplio abanico de especialistas en derecho del trabajo encendió señales de alarma en el Congreso al analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. En una reunión celebrada en la Cámara de Diputados, abogados laboralistas, jueces y expertos internacionales coincidieron en que la iniciativa, presentada como un proceso de “modernización”, podría implicar una pérdida significativa de derechos para los trabajadores sin garantizar, a cambio, una mejora en los niveles de empleo formal.

El encuentro fue convocado por los diputados Myriam Bregman y Sergio Palazzo, y reunió a referentes del ámbito judicial, académico y sindical, junto a invitados de otros países que aportaron comparaciones con experiencias recientes en Europa y América Latina. El diagnóstico compartido fue contundente: la flexibilización de normas laborales no ha demostrado ser una herramienta eficaz para generar más trabajo, y sí ha dejado secuelas en términos de precarización, caída salarial y debilitamiento de los sistemas de protección social.

Uno de los cuestionamientos centrales apuntó al concepto de “modernización” que utiliza el oficialismo para justificar la reforma. Según los especialistas, lejos de actualizar el marco normativo, el proyecto elimina o vacía de contenido leyes vigentes, como la regulación del teletrabajo, y conserva esquemas que ya resultan obsoletos en comparación con las tendencias globales. En ese sentido, se remarcó que la propuesta mantiene una jornada laboral de 48 horas semanales, cuando en muchos países desarrollados el debate avanza hacia la reducción del tiempo de trabajo como respuesta a los cambios tecnológicos y productivos.

Otro eje de preocupación fue el alcance de las modificaciones sobre el derecho a huelga. Los expositores advirtieron que el texto introduce restricciones que podrían entrar en colisión con convenios internacionales suscriptos por la Argentina, debilitando una de las herramientas centrales de negociación de los trabajadores. Desde el ámbito judicial se señaló que estas limitaciones no solo afectan el equilibrio entre las partes, sino que abren la puerta a una mayor conflictividad social y judicial.

En relación con el impacto económico, los especialistas subrayaron que no existe evidencia empírica que respalde la idea de que recortar derechos laborales genere más empleo. Se mencionaron estudios de la Organización Internacional del Trabajo que analizaron reformas similares en decenas de países y concluyeron que los beneficios se concentraron en los sectores de mayor poder económico, sin traducirse en una expansión sostenida del mercado laboral. Experiencias como la reforma española de 2012 fueron citadas como ejemplo de políticas que derivaron en una fuerte destrucción de puestos de trabajo y en un aumento de la informalidad.

El debate también incluyó advertencias sobre las consecuencias previsionales del proyecto. Especialistas en derecho de la seguridad social alertaron que algunos cambios propuestos podrían desfinanciar el sistema jubilatorio, al habilitar el uso de recursos destinados a la previsión para afrontar costos empresariales, como las indemnizaciones. Según explicaron, esta dinámica comprometería tanto a los actuales jubilados como a las generaciones futuras, al debilitar los ingresos del sistema.

Desde el punto de vista institucional, jueces del trabajo señalaron que el proyecto presenta numerosas disposiciones que podrían ser incompatibles con la Constitución Nacional. Se mencionó, además, la preocupación por la forma en que el texto estaría siendo modificado durante su tratamiento legislativo, sin un debate amplio ni la participación de los actores directamente involucrados, como los trabajadores y sus representantes.

El encuentro concluyó con un llamado a profundizar la discusión parlamentaria y a revisar el contenido de la reforma desde una perspectiva integral. Para los especialistas, cualquier cambio en las reglas laborales debería orientarse a promover el empleo de calidad, fortalecer la seguridad social y respetar los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el país, evitando que la búsqueda de competitividad se traduzca en un retroceso de derechos.