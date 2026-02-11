Calma cambiaria y dólar en baja: los factores que explican el nuevo equilibrio del mercado

El dólar muestra una baja sostenida impulsada por mayor oferta de divisas y menor demanda.

Las compras del Banco Central fortalecen reservas y contribuyen a la calma cambiaria.

La necesidad de pesos por vencimientos de deuda en moneda local reduce la presión dolarizadora.

El contexto internacional, con un dólar más débil, favorece al peso y a otras monedas regionales.

El nuevo esquema de bandas cambiarias brinda previsibilidad y margen de maniobra a la autoridad monetaria.

El mercado espera subas moderadas del dólar en línea con la inflación, evitando saltos bruscos o atrasos excesivos.

El mercado cambiario atraviesa una etapa de mayor estabilidad, marcada por un descenso sostenido en la cotización del dólar y una combinación de factores locales e internacionales que explican este comportamiento. La baja del billete estadounidense no responde a una única causa, sino a un entramado de mayor oferta de divisas, menor presión compradora y un contexto global que también juega a favor de las monedas emergentes.

Uno de los elementos centrales detrás de esta dinámica es el aumento en la liquidación de dólares de distintas fuentes. A las exportaciones se suman colocaciones de deuda, tanto del sector público como del privado, que incrementan el flujo de divisas disponible en el mercado. Este mayor ingreso se produce en un escenario donde la demanda aparece contenida, lejos de la tensión cambiaria que caracterizó otros períodos recientes.

A nivel local, la intervención del Banco Central contribuyó a reforzar esta calma. La autoridad monetaria retomó las compras de dólares en el mercado oficial, con adquisiciones que permitieron fortalecer las reservas internacionales. Desde comienzos de enero, el acumulado de compras supera ampliamente los mil millones de dólares, lo que refuerza la percepción de que el frente cambiario se encuentra bajo control y reduce las expectativas de movimientos bruscos.

Otro factor relevante es la mayor necesidad de pesos en el corto plazo. Durante febrero, el Tesoro enfrenta importantes vencimientos de deuda en moneda local, lo que obliga a absorber liquidez del mercado. Esta demanda de pesos desalienta, al menos transitoriamente, la dolarización de carteras y contribuye a sostener la debilidad del tipo de cambio.

El contexto internacional también acompaña. El dólar muestra una tendencia a la baja frente a otras monedas a nivel global, mientras que las divisas de países de la región se fortalecen. Este escenario externo reduce la presión sobre el peso y modera los incentivos a refugiarse en el billete estadounidense, en contraste con lo ocurrido durante etapas de mayor volatilidad financiera.

En paralelo, aparecen expectativas favorables vinculadas al comercio exterior. Los recientes acuerdos comerciales abren la puerta a un mayor flujo de exportaciones hacia mercados como Estados Unidos y Europa, lo que alimenta la proyección de un ingreso adicional de divisas en los próximos meses. A esto se suma la perspectiva de la liquidación de la cosecha gruesa, que históricamente representa uno de los momentos de mayor oferta de dólares del año.

La calma cambiaria se da, además, dentro del nuevo esquema de bandas de flotación que comenzó a regir este año. El sistema establece un rango de no intervención para el Banco Central que se ajusta en función de la inflación pasada. En la actualidad, el tipo de cambio mayorista se ubica cómodamente dentro de esos límites, lejos del nivel que obligaría a la autoridad monetaria a vender reservas para frenar una suba, lo que refuerza la sensación de estabilidad.

Esta tendencia también se refleja en el mercado de futuros. Las cotizaciones pactadas para los próximos meses muestran valores moderados y una trayectoria de subas graduales, en línea con las expectativas de inflación. Las proyecciones indican que el dólar podría cerrar el año con un incremento cercano al ritmo de los precios, lo que sugiere la intención oficial de evitar tanto un salto abrupto como un atraso cambiario excesivo.

De cara al futuro, los analistas advierten que el descenso del dólar podría encontrar límites. Factores estacionales, como el aumento de la demanda hacia fin de mes por pagos de importaciones o turismo, pueden generar movimientos puntuales. Sin embargo, el consenso es que, mientras se sostenga el ingreso de divisas y el Banco Central continúe absorbiendo excedentes para evitar desequilibrios, el mercado cambiario mantendría un sendero de relativa previsibilidad.

La incógnita principal pasa por determinar hasta dónde puede extenderse esta racha de tranquilidad. En un contexto de flotación administrada, el desafío será equilibrar la estabilidad cambiaria con la necesidad de preservar la competitividad y seguir acumulando reservas, en un escenario donde la confianza y las condiciones externas seguirán siendo determinantes.