La paz social no se negocia: el reclamo es legítimo, el motín es inadmisible

Por Carlos Zimerman

Hay una línea que no se puede cruzar. Una frontera moral, legal e institucional que separa el reclamo justo del delito. Y esa línea, hoy, una parte de la policía de Santa Fe la está pisando peligrosamente. Que quede claro: nadie discute que los salarios son bajos, que las condiciones laborales son duras y que el desgaste psicológico es enorme. El reclamo es legítimo. Lo que no es legítimo —ni tolerable— es el motín.

La Argentina ya vivió escenas de anarquía cuando el poder político decidió mirar para otro lado. En 2013, Cristina Kirchner abandonó a José Manuel De la Sota en el motín policial de Córdoba porque su verdadero objetivo era político: debilitarlo y forzar una intervención. Hoy, en Santa Fe, Javier Milei toma el camino contrario. No especula, no se esconde y no abandona a Maximiliano Pullaro. Va a sostener la paz social y el orden democrático.

Milei no va a permitir que Santa Fe se convierta en tierra de nadie. Ya hay versiones firmes de que más de tres mil fuerzas federales están listas para desembarcar en la provincia apenas la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo disponga. No como gesto autoritario, sino como acto de responsabilidad institucional. Porque gobernar también es impedir el caos.

Costó sangre, sudor y lágrimas recuperar algo de tranquilidad en Rosario. Nación y Provincia trabajaron juntas para enfrentar al narcotráfico, desarticular bandas y devolverle a la gente una mínima sensación de normalidad. ¿De verdad alguien cree que todo eso se puede rifar por una pulseada interna? Sería una locura histórica.

Y acá hay que decirlo sin rodeos: la policía no es un sindicato. No puede comportarse como un gremio más. No puede usar el arma de la inseguridad para presionar al poder político. La policía tiene un rol especial porque representa el monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Cuando abandona ese rol y se planta como un actor extorsivo, deja de ser parte de la solución y pasa a ser parte del problema.

Respaldar el reclamo salarial no implica avalar el motín. Al contrario: el motín destruye la legitimidad del reclamo. Pone en riesgo a millones de ciudadanos inocentes. Somete a la sociedad al miedo. Y eso es inaceptable en cualquier república que se precie de tal.

Existe una ley antimotín en la Argentina. No es una amenaza: es una herramienta legal. Los policías saben perfectamente que no pueden paralizar funciones esenciales sin consecuencias penales. No son víctimas ingenuas: son funcionarios armados del Estado. Y como tales, tienen una responsabilidad superior.

La paz social no es un eslogan. Es un valor supremo. Es el piso mínimo para que exista democracia, trabajo y convivencia. Sin paz social no hay derechos, no hay justicia, no hay futuro. Por eso Milei va a ayudar a Pullaro. Por eso va a enviar fuerzas federales. Por eso no va a repetir la cobardía política del pasado.

Se puede discutir salarios. Se debe mejorar condiciones laborales. Se tiene que escuchar a los efectivos. Pero no se puede aceptar jamás que la policía juegue al límite de la ley. Porque cuando la policía se rebela, la sociedad queda indefensa.

Mi posición es clara y sin matices:

✔️ Apoyo el reclamo justo.

❌ Condeno el motín.

✔️ Defiendo la paz social.

❌ Rechazo la extorsión armada.

El Estado no puede arrodillarse ante quienes tienen que cuidarlo. Y los policías deben recapacitar de inmediato, volver a la legalidad y entender que su lucha no puede ser contra la sociedad que juraron proteger.

En esta instancia, Milei elige el camino correcto: orden democrático, respaldo institucional y tolerancia cero al caos. Porque la paz social no se discute. Se defiende. Y se defiende siempre.