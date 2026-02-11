Con los cambios acordados, el Senado se encamina a aprobar la reforma laboral

Se eliminó la rebaja de Ganancias para grandes empresas y se preservaron recursos fiscales

Se mantuvo el aporte del 6% a obras sociales, con mayores controles estatales

Se fijaron topes a los aportes compulsivos y se volvió voluntario el financiamiento empresarial desde 2028

Se ratificó la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta un acuerdo con la Ciudad

Habrá reducción de contribuciones patronales y un nuevo esquema para indemnizaciones

Se agilizan pagos de sentencias, salarios y se otorgan plazos de adaptación normativa

Tras semanas de negociaciones discretas y ajustes de último momento, el oficialismo y un sector de la oposición dialoguista sellaron en el Senado un entendimiento que allana el camino para la aprobación de la ley de reforma laboral. El proyecto, que sería tratado en sesión extraordinaria desde las 11, llega al recinto con modificaciones sustanciales respecto del dictamen original impulsado a fines del año pasado y refleja una estrategia de concesiones que busca garantizar mayorías y reducir el margen de conflicto político y social.

El consenso alcanzado se apoya en una revisión profunda de los artículos más sensibles del texto inicial. En particular, se reordenaron aspectos vinculados al régimen de Ganancias, los aportes sindicales y empresariales, el financiamiento de las obras sociales, el esquema de indemnizaciones y el funcionamiento de la justicia laboral. La intención compartida fue evitar un debate extenso y fragmentado en la votación en particular, avanzando por títulos generales y dejando las objeciones puntuales para discusiones previas entre bloques.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación de la rebaja en la alícuota de Ganancias para grandes empresas, que en el dictamen original pasaba del 30% al 27%. Esa marcha atrás apunta a sostener recursos tanto para la Nación como para las provincias, un punto clave para asegurar apoyos de gobernadores y senadores del interior. En la misma línea fiscal, se mantuvo el porcentaje del 6% de contribución patronal destinado a las obras sociales, aunque se reforzó el control estatal al facultar a la autoridad de aplicación a auditar el destino de esos fondos.

En materia sindical, el acuerdo implicó un delicado equilibrio. Se descartó el mecanismo que habilitaba a los empleadores a actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación, pero se avanzó en la regulación de los aportes compulsivos previstos en convenios colectivos. A partir de la nueva redacción, los aportes destinados a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de los salarios, mientras que los dirigidos a asociaciones de trabajadores tendrán un tope del 2%. Además, se estableció que desde 2028 los aportes patronales en favor de entidades empresarias pasarán a ser estrictamente voluntarios.

Otro eje central fue el de la justicia laboral. El texto consensuado ratifica la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta tanto se concrete un acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Se dejó explícito que las materias laborales de competencia federal permanecerán bajo jurisdicción federal, despejando temores sobre una reforma abrupta del sistema judicial en esta área.

En cuanto a los costos laborales, el proyecto contempla una reducción de contribuciones patronales a la seguridad social: un punto porcentual para grandes empresas y hasta 2,5 puntos para pymes, con la posibilidad de ampliar esos beneficios si el Poder Ejecutivo lo dispone, previa intervención del Congreso. Un esquema similar se aplica al nuevo sistema de Fondos de Asistencia Laboral, que reemplaza parcialmente el modelo tradicional de indemnizaciones y fija contribuciones mensuales diferenciadas según el tamaño de la empresa.

El acuerdo también introduce facilidades para el cumplimiento de sentencias judiciales, permitiendo el pago en cuotas, y redefine procedimientos en casos de certificados médicos y modalidades de pago de salarios, que deberán acreditarse exclusivamente en cuentas bancarias a nombre del trabajador. Finalmente, se otorgó un plazo de 180 días para la adecuación de distintos estatutos sectoriales, con la advertencia de que, vencido ese lapso, regirá la ley general de trabajo.

Con este entramado de cambios, el Senado se dispone a dar un paso decisivo en una reforma que, aunque lejos del planteo original, busca combinar viabilidad política con señales de previsibilidad para el mundo laboral y productivo.