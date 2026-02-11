La Cámara Federal reabre un planteo clave y pone bajo revisión el origen de la causa contra Spagnuolo

La Cámara Federal anuló una resolución y ordenó revisar cómo se inició la causa contra Spagnuolo

La defensa cuestiona la legalidad de los audios que dieron origen a la investigación

Se invocó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para pedir la nulidad del proceso

El juez de primera instancia había rechazado el planteo sin sustanciarlo

La decisión impacta sobre procesamientos recientes por presunta corrupción en la ANDIS

El nuevo juez deberá analizar la validez del origen de la causa y la investigación de fondo

La investigación penal que tiene como principal acusado a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en una etapa decisiva tras una resolución de la Cámara Federal que obliga a revisar cómo se inició el expediente. La Sala II del tribunal de alzada declaró la nulidad de una decisión previa del juzgado de instrucción y ordenó que se tramite el reclamo presentado por la defensa, que cuestiona la legalidad de la prueba que dio origen a la causa.

El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con disidencia de Eduardo Farah, fue especialmente crítico con la actuación del juez de primera instancia, Sebastián Casanello. Los camaristas consideraron inválido que el magistrado haya rechazado sin tratamiento formal un planteo que ya había sido expresamente remitido por la propia Cámara para su análisis. Según la resolución, existen aspectos preliminares que deben ser examinados antes de avanzar sobre cualquier otra cuestión del expediente.

El eje del conflicto está puesto en la llamada “génesis” de la causa. La defensa de Spagnuolo sostiene que la investigación se inició a partir de audios cuya procedencia y autenticidad no habrían sido debidamente acreditadas. En ese sentido, los abogados plantearon que los archivos presentan irregularidades técnicas, como cortes abruptos y ausencia de metadatos, e incluso deslizaron la posibilidad de que las voces hayan sido generadas o alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Con ese argumento, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que postula que si la prueba inicial es ilegítima, todas las actuaciones posteriores quedan contaminadas y deben ser anuladas. En diciembre pasado, la Cámara Federal ya había ordenado que ese planteo se sustanciara para determinar el origen y la veracidad del material utilizado para abrir la investigación. Sin embargo, al día siguiente, el juzgado volvió a desestimarlo, alegando que se trataba de una reiteración de planteos similares y mencionando la existencia de otros reclamos pendientes.

Ahora, el tribunal de alzada dejó en claro que ese proceder no fue válido. En su voto, los camaristas remarcaron que el juez no dio trámite al incidente de nulidad y que esa omisión impidió analizar cuestiones que resultan centrales para la validez de todo el proceso. En consecuencia, ordenaron abrir el incidente y avanzar en la investigación sobre el origen de la denuncia.

La decisión adquiere mayor relevancia por el contexto en el que se produjo. Apenas horas antes del fallo de la Cámara y en el tramo final de su subrogancia, Casanello había dictado el procesamiento de Spagnuolo y de otros ex funcionarios y empresarios por presunta defraudación por administración fraudulenta. La resolución alcanzó a 18 imputados y describió un entramado de corrupción vinculado a contrataciones públicas en el ámbito de la discapacidad.

Según el juez, durante la gestión de Spagnuolo se habría montado un esquema de adjudicaciones direccionadas, con sobreprecios y un sistema de retornos provenientes de empresas proveedoras de medicamentos e insumos. En ese marco, el ex titular de la ANDIS fue señalado como la máxima autoridad del presunto entramado, junto a otros funcionarios y operadores externos, y se dispusieron embargos millonarios y nuevas medidas de prueba.

La coexistencia de ambos pronunciamientos deja un escenario complejo para el magistrado que resulte sorteado para asumir el Juzgado Federal 11. El nuevo juez recibirá una causa avanzada en términos de investigación y con procesamientos firmes, pero al mismo tiempo deberá cumplir con la orden de la Cámara Federal de revisar si el expediente se edificó sobre una base probatoria válida o si, como sostiene la defensa, el punto de partida del caso estuvo viciado desde su origen.