La Libertad Avanza consolida su control en Diputados y profundiza su estrategia parlamentaria

La Libertad Avanza se quedó con la presidencia de todas las comisiones conformadas en extraordinarias

El oficialismo argumentó que la decisión se ajusta a la proporcionalidad parlamentaria

Bloques opositores denunciaron una restricción del pluralismo y la representación

Unión por la Patria protestó reservándose la postulación de autoridades

El PRO y la UCR acompañaron la estrategia libertaria en la Cámara

El control de comisiones se extenderá más allá de las sesiones extraordinarias

El bloque de La Libertad Avanza dio un paso decisivo en la Cámara de Diputados al asegurarse la presidencia de todas las comisiones conformadas durante las sesiones extraordinarias, una jugada que refuerza su control del funcionamiento legislativo y consolida el perfil de gobierno parlamentario que impulsa el oficialismo. La maniobra, respaldada por aliados circunstanciales, generó fuertes cuestionamientos de la oposición, que denunció una restricción del pluralismo y una interpretación rígida de la proporcionalidad.

La jornada, extensa y cargada de tensión política, concluyó con un resultado contundente: la bancada libertaria retuvo la totalidad de las presidencias de las siete comisiones constituidas durante el día, a las que se suman otras dos creadas en diciembre, entre ellas Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. De este modo, el oficialismo se quedó con el control de nueve espacios clave para el tratamiento de proyectos durante el período extraordinario y, en los hechos, para los próximos dos años.

Desde el bloque libertario defendieron la decisión bajo el argumento de la proporcionalidad parlamentaria. Con 95 diputados, La Libertad Avanza es la primera minoría de la Cámara y sostiene que su peso numérico justifica la acumulación de presidencias. En ese sentido, voceros del oficialismo remarcaron que, sobre un total de 46 comisiones permanentes, al bloque le corresponderían 19 presidencias, por lo que consideraron que no existe un exceso de representación.

La conformación de las comisiones comenzó a primera hora de la mañana con la designación de autoridades en Familias, Niñez y Juventudes, continuó con Justicia y Legislación del Trabajo, y se extendió a otras áreas sensibles como Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y el Instituto del Mercosur. En varios de estos casos, las presidencias estaban previamente en manos de otros espacios políticos, lo que alimentó la percepción de un desplazamiento deliberado de la oposición.

El oficialismo contó para esta estrategia con el acompañamiento de bloques aliados, como el PRO y la UCR, que facilitaron las mayorías necesarias para avanzar sin sobresaltos formales. Frente a este escenario, Unión por la Patria optó por no postular a sus representantes como señal de protesta y dejó asentada su disconformidad con el procedimiento. Desde ese bloque advirtieron que la decisión no era necesaria y que afectaba la representación genuina de las distintas fuerzas políticas.

Las críticas también apuntaron al ritmo y la modalidad de trabajo impulsados por el oficialismo. Dirigentes opositores cuestionaron el tratamiento acelerado de iniciativas y señalaron inconsistencias en la agenda legislativa, con proyectos que ingresan y se retiran en cuestión de horas. Para la oposición, esa dinámica refleja una lógica de imposición que dificulta el debate y la construcción de consensos.

Desde La Libertad Avanza rechazaron esas acusaciones y aseguraron que el funcionamiento actual no difiere de prácticas adoptadas en períodos anteriores. El oficialismo insistió en que no existe una intención de excluir a otros bloques, sino de ejercer las facultades que le otorga su peso parlamentario. Sin embargo, el malestar opositor quedó expuesto en los retiros de varias reuniones y en el silencio deliberado de algunos diputados durante las votaciones.

Más allá de las discusiones reglamentarias, el resultado de la jornada deja una consecuencia política clara: La Libertad Avanza concentrará la capacidad de convocar a las comisiones, definir sus agendas y ordenar los debates, no solo durante las sesiones extraordinarias sino también en el mediano plazo. En un Congreso fragmentado, ese control le otorga al oficialismo una herramienta central para impulsar su agenda y condicionar el ritmo del trabajo legislativo, mientras la oposición evalúa cómo reconfigurar su estrategia frente a un escenario de poder cada vez más concentrado.