La inflación recalibra la banda cambiaria y eleva el techo del dólar por encima de los $1.650

La inflación de enero fue del 2,9% y superó las expectativas del mercado

El Banco Central ajusta las bandas cambiarias según la inflación de dos meses atrás

A fines de marzo, el techo de la banda superará los $1.650 y el piso rondará los $844

El crawling peg del 1% mensual fue reemplazado por un esquema de indexación

El dólar mayorista debería subir 17,6% para alcanzar el techo de la banda

La inflación futura será clave para la evolución del esquema cambiario

El esquema cambiario volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse el dato de inflación de enero, que se ubicó en el 2,9% y superó las previsiones del mercado. Ese registro tendrá un impacto directo en la evolución de la banda cambiaria, cuyo techo superará los $1.650 hacia fines de marzo, como consecuencia del mecanismo de indexación adoptado por el Banco Central en las últimas semanas.

Desde febrero, la autoridad monetaria modificó la estrategia cambiaria y dejó atrás el crawling peg del 1% mensual. En su lugar, comenzó a ajustar los límites de la banda en función del último dato de inflación disponible, con un rezago de dos meses. Bajo este esquema, el próximo ajuste se realizará el martes 31 de marzo y replicará el índice informado para enero, lo que implica una corrección del 2,9% tanto para el piso como para el techo del corredor cambiario.

Con ese movimiento, el límite superior de la banda se ubicará en $1.653,59, mientras que el piso ascenderá a $844,03. El nuevo rango vuelve a marcar una amplia distancia respecto del nivel actual del tipo de cambio mayorista y refuerza la señal de que el Gobierno busca mantener un esquema de flotación administrada, con intervención acotada y reglas previsibles, al menos en el corto plazo.

El dato de inflación que activa este ajuste también tuvo una particularidad metodológica. El índice fue calculado nuevamente sobre la canasta de bienes y servicios correspondiente a 2004/05, luego de que se postergara la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor. Ese cambio había generado expectativas y controversias, pero finalmente su debut fue demorado, lo que obligó a utilizar el esquema anterior para la medición de enero.

En el mercado cambiario, el nuevo techo de la banda implica un margen significativo respecto de la cotización vigente. Para que el dólar mayorista alcance el límite superior previsto para fines de marzo, debería registrar una suba cercana al 17,6%. En sentido inverso, para tocar el piso del corredor, el tipo de cambio tendría que caer casi un 40%, un escenario que hoy aparece lejano y que refuerza la idea de una zona de no intervención amplia.

Este diseño busca ofrecer una referencia clara a los operadores económicos y, al mismo tiempo, preservar grados de libertad para la política monetaria. Al indexar las bandas a la inflación pasada, el Banco Central introduce un componente de actualización automática que acompaña la dinámica de precios, pero sin convalidar ajustes diarios o preanunciados del tipo de cambio, como ocurría con el crawling peg.

La decisión, sin embargo, no está exenta de interrogantes. Un dato de inflación más alto que lo esperado amplía el corredor cambiario y eleva el techo, lo que podría ser interpretado por algunos actores como una señal de tolerancia a una mayor depreciación futura. Al mismo tiempo, la distancia entre el dólar oficial y los límites de la banda plantea el desafío de sostener la credibilidad del esquema en un contexto de remonetización gradual y de recomposición de reservas.

En ese marco, la evolución de los precios en los próximos meses será determinante. Cada nuevo dato inflacionario no solo impactará en las expectativas macroeconómicas, sino que también definirá el sendero de la banda cambiaria y las condiciones bajo las cuales el Banco Central podría intervenir en el mercado. Por ahora, el ajuste de marzo confirma que el ancla cambiaria seguirá atada, al menos parcialmente, al pulso de la inflación.