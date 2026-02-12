Argentina retrocede en el Índice de Percepción de la Corrupción y profundiza un desafío institucional

Argentina cayó cinco posiciones y obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025.

Quedó ubicada en el puesto 106 entre 182 países evaluados a nivel global.

El informe coincidió con causas judiciales y episodios que impactaron en la agenda pública.

En América ocupa el lugar 19 sobre 33 países, lejos de Canadá y Uruguay.

El promedio mundial descendió a 42 puntos y más de dos tercios de los países están por debajo de 50.

El reporte vincula la corrupción con efectos sociales concretos como servicios públicos deficientes y políticas debilitadas.

La Argentina volvió a mostrar un deterioro en materia de transparencia pública al retroceder cinco posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Con 36 puntos sobre 100, el país pasó del puesto 99 al 104 y quedó ubicado en el lugar 106 entre 182 naciones evaluadas a nivel global. El dato se conoció en el segundo año de gestión del presidente Javier Milei y reavivó el debate sobre la calidad institucional y la eficacia de las políticas anticorrupción.

El índice mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de encuestas y análisis de especialistas y actores del ámbito empresarial. La escala va de 0 —considerado altamente corrupto— a 100 —muy transparente—. Con 36 puntos, la Argentina se mantiene por debajo del umbral de 50 que marca una evaluación intermedia y continúa lejos de los países con mejores desempeños.

La publicación del informe coincidió con una serie de episodios que impactaron en la agenda pública. Entre ellos, el procesamiento sin prisión preventiva del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en una causa vinculada al manejo de fondos del organismo. También generaron repercusión el denominado caso $LIBRA y la renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, en medio de cuestionamientos por presuntos sobreprecios. Estos hechos reforzaron la discusión sobre los mecanismos de control y la necesidad de fortalecer la transparencia en la administración.

En el apartado dedicado al país, el informe advirtió que las investigaciones por presunta corrupción en la gestión de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad exponen riesgos significativos para los sectores más vulnerables. La observación subraya un aspecto central del fenómeno: no se trata solo de una cuestión reputacional o estadística, sino de su impacto directo en políticas públicas esenciales.

En la comparación internacional, la Argentina comparte ubicación con Belice y Ucrania, y se posiciona por encima de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. En el plano regional, ocupa el puesto 19 entre 33 países de América. Canadá y Uruguay encabezan el ranking continental con puntuaciones superiores a 70, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en los últimos lugares.

El panorama global tampoco resulta alentador. El promedio mundial descendió a 42 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza la medición. Más de dos tercios de los países evaluados quedaron por debajo de 50, lo que refleja una tendencia de estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción en amplias regiones del mundo. Si bien desde 2012 unos 31 países lograron mejoras significativas, la mayoría no consiguió avances sostenidos.

El informe también remarca el impacto social del fenómeno. Sostiene que la corrupción se traduce en hospitales con financiamiento insuficiente, obras de infraestructura inconclusas y políticas públicas debilitadas. En ese sentido, vincula directamente la falta de transparencia con el deterioro de las condiciones de vida y con la frustración de expectativas, especialmente entre los jóvenes.

En la Argentina, el retroceso en el índice se produce en un contexto de reformas económicas profundas y de un discurso oficial que reivindica la necesidad de reducir el tamaño del Estado y combatir privilegios. Sin embargo, la percepción internacional sugiere que los desafíos en materia de integridad pública siguen vigentes. La caída en el ranking no implica necesariamente un aumento objetivo de hechos de corrupción, pero sí refleja una percepción extendida de debilidad institucional o insuficiencia en los controles.

La evolución futura dependerá de la capacidad del sistema político y judicial para investigar con independencia, sancionar irregularidades y consolidar reglas claras en la gestión pública. En un escenario global donde la transparencia es un factor cada vez más relevante para la confianza social y la atracción de inversiones, la posición argentina vuelve a plantear interrogantes sobre el rumbo institucional.