Dólar: Luis Caputo sondea al mercado en una reunión reservada y crece expectativa de posibles anuncios

El Ministerio de Economía convocó este martes a un grupo reducido de sociedades de bolsa. Sin comunicación oficial, en la city confirmaron el encuentro y lo leyeron como una señal política al mercado de capitales, en medio de un escenario de dólar en baja, inflación en ascenso y discusión por la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal.

Al cierre de la jornada, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, convocó a una reunión reservada en el Palacio de Hacienda con un grupo acotado de agentes del mercado, según confirmaron fuentes financieras a Ámbito. El encuentro comenzó entrada la tarde y se desarrolló bajo un fuerte hermetismo, sin comunicación oficial sobre la agenda ni definiciones públicas posteriores.

Desde el mercado coincidieron en que uno de los ejes centrales fue la implementación de la ley de Inocencia Fiscal -orientada a remonetizar la economía mediante la incorporación de los dólares del colchón-, y su impacto sobre el funcionamiento del mercado de capitales, aunque no descartaron que el intercambio haya sido más amplio. Entre las versiones que circularon en la city se mencionaron posibles definiciones sobre restricciones cambiarias, operatoria financiera en dólares y señales orientadas a destrabar flujos hacia el mercado local.

Más temprano, el ministro Caputo había compartido un almuerzo con el presidente Javier Milei y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en la Quinta de Olivos. En ese marco, dejó trascender que “habrá novedades” en las próximas horas, aunque desde Economía evitaron hacer comentarios oficiales.

El foco en Inocencia Fiscal y el rol de las ALYCs

Tras la reunión, Ariel Sbdar, CEO de Cocos, publicó en su cuenta de X un mensaje con marcado optimismo: “Recién salimos de una muy buena reunión en el MECON donde se habló fundamentalmente sobre la implementación de la ley de Inocencia Fiscal y la importancia de su impacto positivo en el mercado de capitales argentino. Vamos a tener un año impresionante”.

En la misma línea, otras fuentes del mercado destacaron el involucramiento directo del Ministerio en el tema y reclamaron mayor participación de los agentes del mercado en la detección de obstáculos operativos. “MECON se pone al hombro la Inocencia Fiscal. Las ALYCs tienen que ser sinceras y marcar dónde está el problema: si es ARCA, la UIF o los esquemas de compliance”, señaló un operador con llegada a la reunión. “Se habló de presunción de inocencia fiscal con las ALYCs. Es clave que el Ministerio incentive cooperación y no deje que los controles internos terminen frenando todo por exceso de cautela”, completó.

La convocatoria se dio en un contexto de marcada pax cambiaria, con dólar en mínimos de tres meses, una inflación que volvió a acelerarse y un mercado atento a posibles señales de normalización. Entre los invitados al encuentro figuraron algunas de las principales sociedades de bolsa, como IEB, Cocos, Puente, Allaria, todas con buen diálogo con el equipo económico.

En paralelo, en la city circularon hipótesis sobre eventuales cambios regulatorios. Entre ellas, se mencionó la posibilidad de flexibilizar restricciones que hoy limitan ciertas operaciones financieras en dólares, como las vinculadas al uso de bonos para dolarización vía mercados financieros (por ejemplo, la restricción cruzada), o ajustes en los plazos y alcances de algunas normas cambiarias que afectan a empresas. También aparecieron versiones sobre definiciones de más largo plazo, como un eventual avance para que las acciones argentinas vuelvan a ser consideradas en los índices de MSCI, o la habilitación de créditos en dólares para sectores que no generan divisas, un tema que el Gobierno viene analizando y que requeriría reglamentación del Banco Central.

Fuente: Ámbito