AFA se queda con los derechos televisivos del Ascenso

A pocos días del inicio de la Temporada 2026 del Ascenso, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió mantener los derechos de televisación de las principales categorías, optando por no aceptar las ofertas recibidas en la licitación. Entre las propuestas rechazadas estuvo la de TyC Sports, que ha sido el canal histórico de la Segunda División desde la década de 1990.

El martes, AFA notificó a los clubes del Ascenso que transmitirá los partidos a través de su propia plataforma. La Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Torneo Federal A se verán en LPF Play, el servicio de streaming de la Liga Profesional, que ya se utiliza para partidos de la Reserva y del Campeonato Femenino.

La producción de las transmisiones estará a cargo de la empresa “La Corte”. La Primera Nacional comenzará el 13 de febrero con el partido entre San Miguel y Central Norte de Salta, coincidiendo también con el inicio de la Primera B.

En cuanto a los costos, AFA anunció que las primeras dos fechas de la Primera Nacional y la Primera B se transmitirán de forma gratuita, pero a partir de la tercera jornada será necesario suscribirse a LPF Play. A largo plazo, se requerirá una suscripción mensual, que se estima rondará los $15.000.

Además, AFA confirmó que distribuirá 65 millones de pesos a cada club de la Primera Nacional por concepto de contenidos televisivos, 20 millones a los de la B Metropolitana y 12 millones a los del Federal A y Primera C.