El plan de España para anular a Argentina en la Finalissima

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuerpo técnico de la selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, trabaja con dedicación máxima. Han preparado un extenso informe de más de 200 páginas, conocido internamente como el "Manual del Espionaje", con el objetivo de desarticular el juego de la selección argentina, que ha tenido un dominio notable en el continente y a nivel mundial.

A diferencia de otros adversarios, la estrategia de España no se centra exclusivamente en Lionel Messi. Los analistas han identificado que Argentina presenta vulnerabilidades en el manejo de su juego desde el centro del campo. El informe destaca que la "Scaloneta" tiene dificultades cuando se le ejerce presión en la salida de sus volantes centrales. Ante un pressing intenso, el equipo argentino se ve forzado a renunciar a su fluidez habitual en el primer pase.

Con base en estos hallazgos, la selección española planea implementar una estrategia de presión tras la pérdida del balón. Su objetivo es no permitir que Enzo Fernández tenga tiempo para tomar decisiones rápidas y que Alexis Mac Allister se vea obligado a retroceder, alejándose de la creación de juego.

El análisis de datos juega un papel crucial en la preparación del equipo. Los técnicos españoles han utilizado software avanzado para identificar cómo Argentina gestiona las transiciones rápidas y han identificado puntos críticos donde la selección sudamericana es más vulnerable, especialmente el espacio detrás de los laterales cuando se pierde el balón en ataque.

El plan táctico incluye a jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams, quienes actuarán en las bandas con el fin de desestabilizar la defensa argentina. Al estirar el bloque defensivo, España busca romper la solidez que caracteriza al equipo de Lionel Scaloni.

Los puntos clave del análisis incluyen:

Presión en la salida: Ejercer presión individual sobre el mediocampista argentino.

Aislamiento de Messi: Realizar cortes en sus líneas de pase para minimizar su incidencia en el juego.

Transición vertical: Aprovechar la fase de retroceso de los laterales para generar oportunidades.

Control del ritmo: Sustraer el balón a la Albiceleste para forzar su desgaste físico.

La selección española se prepara así para un enfrentamiento donde la clave estará en neutralizar los puntos fuertes de su rival y explotar sus debilidades.