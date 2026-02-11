Inter Miami ya es el club más valioso en la historia de la MLS

Inter Miami ha alcanzado una valoración de 1,450 millones de dólares, rompiendo récords en la Major League Soccer (MLS) y reflejando el impacto significativo de Lionel Messi en el club. Desde su llegada a Miami, el crecimiento global del equipo ha sido notable, así como el aumento en el interés por toda la liga estadounidense.

El club supera en valor al Los Ángeles FC, que se valora en 1,400 millones de dólares. A pesar del crecimiento del 9% en las finanzas de LAFC, Inter Miami experimentó un asombroso aumento del 22% en su valoración durante un 2025 marcado por éxitos deportivos y el inminente debut de su nuevo estadio.

“Con Messi, el Inter Miami multiplicará por cuatro sus ingresos. Hay un antes y un después para Miami y la MLS”, afirmó Xabier Asensi, director de negocios del club. Esta afirmación resalta el profundo impacto que ha tenido la estrella argentina en el crecimiento de la liga.

En el top 5 de las franquicias más valiosas de la MLS, también se encuentran Los Ángeles Galaxy (1,170 millones, con un crecimiento del 5%), Atlanta United (1,140 millones, al 6%) y New York City FC (1,120 millones, al 12%). La MLS, actualmente, tiene un valor promedio de 767 millones por club, con un crecimiento global del 6%.

El debut de Messi en el nuevo estadio de Inter Miami está previsto para el 4 de abril de 2026, cuando el equipo se enfrente a Austin FC en el Miami Freedom Park, donde se espera la asistencia de más de 25,000 personas.

Previo a ese evento, Inter Miami comenzará su temporada el 22 de febrero como visitante ante LAFC, jugando sus primeras cinco jornadas lejos de casa contra equipos destacados como Orlando, DC United, Charlotte y New York City. Esta fase de desarrollo es crucial para el crecimiento del club, que desde agosto de 2023, ha experimentado transformaciones significativas.