Juan Manuel Cerúndolo tuvo un buen debut en el Argentina Open

El Argentina Open, torneo ATP que se lleva a cabo en Buenos Aires, sigue su curso este martes con una jornada repleta de acción y siete partidos programados. La cobertura del evento está a cargo de TyC Sports.

En el Court Central Guillermo Vilas, el argentino Juan Manuel Cerúndolo abrió la jornada con una sólida victoria al derrotar al alemán Daniel Altmaier, quinto preclasificado, con un contundente 6-2 y 6-2.

Simultáneamente, en la Cancha 2, el brasileño Thiago Seyboth Wild se retiró por lesión. A pesar de haber ganado el primer set 6-4, se encontraba en desventaja 5-6 en el segundo, lo que permitió que el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera avanzara a la siguiente ronda.

En un resultado inesperado, el local Facundo Díaz Acosta, defensor del título, fue eliminado por el chileno Alejandro Tabilo tras caer 7-6 y 6-3. En contraste, el argentino Román Burruchaga, quien llegó a la final en el Challenger de Rosario, avanzó al vencer al serbio Laslo Djere con un marcador de 6-2 y 6-4.

La jornada diurna culminará con el encuentro entre el peruano Ignacio Buse y el italiano Francesco Passaro, programado para las 17:00.

El partido más esperado de la noche, que marcó el inicio de la sesión vespertina, enfrentó a Federico Coria y Matteo Berrettini, quien se impuso por 7-5 y 7-5, consolidándose como uno de los principales favoritos al título.

El cierre de la jornada está previsto para las 21:30, con el enfrentamiento entre los argentinos Camilo Ugo Carabelli, reciente campeón del Challenger de Rosario, y Francisco Comesaña.

Programación del Argentina Open – Martes: