La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para fortalecer la defensa de Ucrania

El Parlamento Europeo aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para apoyar a Ucrania frente a Rusia, con énfasis en la adquisición de armamento.



La votación resultó en 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. Este préstamo, correspondiente al período 2026-2027, se financiará mediante la emisión de deuda de la Unión Europea en los mercados financieros.



Los intereses, que ascienden a aproximadamente 3.000 millones de euros anuales, se cubrirán con el presupuesto de la UE.



República Checa, Hungría y Eslovaquia quedan excluidos de cualquier impacto presupuestario, ya que no participan en el mecanismo.



El acuerdo estipula que Ucrania solo reembolsará a la UE una vez que Rusia haya pagado reparaciones de guerra, tras la conclusión del conflicto, que en febrero cumple cuatro años.

De los 90.000 millones de euros (equivalentes a unos 97.000 millones de dólares al cambio actual), 60.000 millones se destinarán a la industria de defensa ucraniana.

El resto servirá para cubrir necesidades presupuestarias, condicionado a que Kiev implemente reformas.

Se prevé que los primeros desembolsos puedan realizarse en abril.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Ucrania requerirá 135.700 millones de euros en financiación entre 2026 y 2027.

Tras la suspensión de la ayuda estadounidense bajo la decisión del presidente Donald Trump, la UE asumió dos tercios de ese monto. El resto será cubierto por aliados como Noruega y Canadá.

“El apoyo a Ucrania recae en un pequeño número de países, y es Europa la que asume la mayor parte. Es un motivo de orgullo y también de interés, porque está en juego nuestra seguridad”, declaró la eurodiputada centrista francesa Nathalie Loiseau.

Eurodiputados de extrema derecha contrarios al préstamo intentaron posponer la votación, sin éxito.

Alemania propuso financiar la ayuda a Kiev usando activos rusos congelados en Europa, pero la propuesta encontró la oposición de Bélgica, país donde se concentra la mayor parte de esos fondos, además de la preocupación de varios estados por el posible impacto en las reglas financieras internacionales.

CON INFORMACION DE INFOBAE.