Suspenden sanciones a polícias por las protestas y anticipan mejoras salariales

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, abrió un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”. Se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.

El funcionario defendió una política salarial diferenciada, que contemple especialmente la naturaleza y condiciones del servicio de seguridad, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar “menos que la canasta básica”.

“Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad”, afirmó Cococcini al abrir el encuentro con la prensa en la sede local de Gobernación.

El funcionario dijo que para tomar esa decisión de levantar las sanciones se tuvo en cuenta que "dentro de un clima de conflicto la seguridad nunca estuvo descuidada en la provincia y en Rosario".

Luego de indicar que “damos vuelta la página”, precisó que “en el marco de una situación de abrir un canal de dialogo le tenemos que pedir al personal que tome su arma y vuelva”.

