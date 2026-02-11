Argentina en la nueva Guía de Astroturismo de ONU Turismo

En el marco de la reciente edición de FITUR 2026, ONU Turismo presentó la Guía para el Desarrollo del Astroturismo, un documento elaborado junto a la Fundación Starlight que busca orientar a destinos de todo el mundo en la gestión de experiencias turísticas para la observación del cielo.

Argentina cuenta con seis distinciones Starlight en sus distintas modalidades: sendero en Jujuy, destino y reserva en Iberá (Corrientes) y alojamientos en San Juan, Córdoba y Chubut. Esto se debe a la excelente calidad del cielo de estos espacios que representan un ejemplo de protección y conservación.

La Secretaría de Turismo y Ambiente aportó su experiencia para enriquecer el contenido de la guía de ONU Turismo. En particular, la experiencia argentina fue valorada a través de la complementariedad entre el astroturismo y la paleontología, una temática con un valor diferenciado y que sirve como modelo de innovación para la diversificación de la oferta de los destinos.

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación elaboró una serie de guías para destinos turísticos con el objetivo de brindar herramientas que faciliten el desarrollo y la promoción de los productos turísticos nacionales. Este material incluye al Astroturismo con lineamientos específicos para fortalecer la competitividad de los destinos locales, promoviendo prácticas sostenibles y educativas que protejan el recurso del cielo oscuro.