Tensión en Rosario: el Gobierno anuló sanciones a policías tras las protestas y prometió subas salariale

En respuesta a las protestas policiales que comenzaron en Rosario y se extendieron a otras ciudades de la provincia, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció el levantamiento de los pases a disponibilidad para los efectivos involucrados en las manifestaciones. Durante una conferencia de prensa, Cococcioni instó a los oficiales a "tomar el arma y reintegrarse de inmediato" al servicio.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, también participó de la conferencia y reveló que todo el personal de seguridad y del servicio penitenciario que cumpla una carga horaria de 48 horas o más tendrá un ingreso equivalente al valor de la canasta básica para un hogar tipo, como parte de una propuesta de recomposición salarial en desarrollo.

Antes de la conferencia, ambos ministros se reunieron con representantes policiales, según informó el corresponsal de AIRE, Rodrigo Miró. Cococcioni destacó que, a lo largo del conflicto, la seguridad estuvo garantizada, con alrededor de 100 patrulleros y 60 fuerzas federales en operación. Además, se reportó que la operatividad en la Unidad Regional II osciló entre el 80 y el 90 por ciento.

“En ningún momento nos negamos a dialogar”, afirmó Cococcioni, aunque aclaró que no podían negociar bajo condiciones que afectaran la operatividad del servicio. Confirmó que la reanudación de “niveles razonables de patrullaje” se logró a partir del martes, logrando un “importante acatamiento”.

Sobre el tema salarial, Cococcioni subrayó que el reclamo buscaba mejorar la situación de todos los efectivos, asegurando que están dispuestos a realizar un esfuerzo adicional para reconocer al personal de seguridad frente al resto de la administración pública. Destacó que el personal de seguridad ha trabajado arduamente en un contexto con un alto número de homicidios en la provincia.

Olivares, por su parte, reconoció que las altas cargas horarias afectan la vida familiar de los efectivos y que esta situación debe ser considerada en cualquier esquema de recomposición salarial. Confirmó que a partir de este incremento base se avanzará en la jerarquización salarial.

El Gobierno de Santa Fe afirmó que este diálogo abre un nuevo proceso que se continuará desarrollando. Mientras tanto, se informa que las unidades regionales están “prácticamente normalizadas”, aunque se están analizando posibles infiltraciones en las protestas.