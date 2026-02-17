Apple apuesta por Gemini para relanzar Siri y redefine su estrategia en inteligencia artificial

Apple integrará el modelo Gemini de Google para potenciar la nueva versión de Siri.

El acuerdo es plurianual e incluye el uso de infraestructura de nube de Google.

La decisión busca acelerar el desarrollo de funciones avanzadas de inteligencia artificial.

La alianza representa una victoria estratégica para Google en la competencia por la IA.

Apple asegura que mantendrá la protección de datos mediante procesamiento en dispositivo o nube segura.

El mercado interpretó el anuncio como un paso positivo en la estrategia de IA de la compañía.

Apple anunció que incorporará el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, para potenciar la nueva versión de Siri que planea lanzar hacia finales de este año. El acuerdo, de carácter plurianual, implica también el uso de infraestructura de computación en la nube de Google y marca un giro relevante en la estrategia tecnológica de la compañía de Cupertino.

En un comunicado conjunto, ambas empresas señalaron que, tras evaluar distintas alternativas, Apple concluyó que la tecnología de Google ofrecía la base más sólida para sus modelos fundacionales de inteligencia artificial. La alianza busca habilitar nuevas funciones avanzadas dentro del ecosistema Apple, en un momento en que la competencia en el desarrollo de IA se ha intensificado entre los principales actores de Silicon Valley.

El anuncio llega después de que Apple presentara en 2024 una versión renovada de Siri con capacidades generativas más sofisticadas, aunque su lanzamiento se demoró más de lo previsto. Ese retraso alimentó cuestionamientos en el mercado sobre la posición de la empresa frente a competidores que avanzaron con mayor rapidez en herramientas basadas en inteligencia artificial.

La incorporación de Gemini podría acelerar la llegada de una Siri más contextual, con mayor capacidad de comprensión del lenguaje natural y de interacción compleja con aplicaciones y servicios. Para Apple, la apuesta no es menor: la compañía busca que las nuevas funciones de IA se conviertan en un motor de renovación de dispositivos, tras varios años de ventas del iPhone con crecimiento moderado.

Desde la perspectiva de Google, el acuerdo representa una victoria estratégica. Gemini pasará a ocupar un lugar central en millones de dispositivos Apple, ampliando su alcance en la carrera por consolidar modelos de IA ampliamente adoptados. En un escenario donde la distribución es tan decisiva como la innovación, integrar su tecnología en el ecosistema de la empresa rival supone un paso significativo.

Apple ya había establecido colaboraciones previas en el ámbito de la inteligencia artificial. Algunas funciones incorporaban tecnología de otros desarrolladores, como ChatGPT, en tareas específicas. Sin embargo, el nuevo entendimiento con Google posiciona a Gemini como pieza clave en la arquitectura futura de Apple Intelligence, el sistema con el que la compañía identifica su nueva generación de herramientas basadas en IA.

No trascendieron los términos económicos del acuerdo. Informes previos del sector estimaban que la integración de Gemini podría implicar pagos anuales de gran magnitud, aunque las empresas no confirmaron cifras. Tampoco se detalló cómo convivirán, en caso de hacerlo, los distintos modelos de IA que Apple ya venía utilizando en funciones puntuales.

En el plano técnico, Apple aseguró que las nuevas capacidades seguirán priorizando la privacidad de los usuarios. Según explicó, las funciones de Apple Intelligence operarán directamente en los dispositivos cuando sea posible o en una nube segura diseñada para proteger la información personal. La protección de datos ha sido históricamente uno de los ejes del discurso corporativo de la compañía, y el desafío será mantener ese estándar al integrar tecnología externa.

En los mercados financieros, la noticia fue interpretada como una señal positiva. Analistas destacaron que el acuerdo despeja parte de la incertidumbre que rodeaba la estrategia de inteligencia artificial de Apple, considerada hasta ahora menos visible que la de otros gigantes tecnológicos. La alianza sugiere una decisión pragmática: en lugar de insistir exclusivamente en desarrollos propios, la empresa opta por asociarse con un competidor para acelerar resultados.

La actualización de Siri será una prueba clave. Más que una mejora incremental, la expectativa es que marque un salto cualitativo en la experiencia del usuario, con asistentes capaces de comprender mejor el contexto, anticipar necesidades y ejecutar tareas complejas. En un mercado donde la inteligencia artificial se convirtió en el principal campo de batalla tecnológico, Apple busca recuperar terreno apoyándose, paradójicamente, en uno de sus mayores rivales.