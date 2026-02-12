El Tesoro superó el examen de deuda en pesos y logró renovar vencimientos con baja de tasas

El Tesoro renovó el 123% de los vencimientos y captó $9,02 billones.

Se absorbieron aproximadamente $1,6 billones sin emitir nuevos pesos.

La tasa de la Lecap más corta bajó de 2,99% a 2,81% mensual.

El 72% del financiamiento se concentró en instrumentos a tasa fija.

Se rechazaron ofertas por rendimientos más altos para evitar convalidar mayores tasas.

El Gobierno busca consolidar una baja gradual del costo del financiamiento.

El Ministerio de Economía enfrentó este miércoles una prueba clave para la estrategia financiera del Gobierno: vencían menos de $8 billones en deuda en pesos y los depósitos del Tesoro apenas alcanzaban los $3,16 billones. En ese escenario, el equipo económico no sólo consiguió renovar la totalidad de los compromisos, sino que además captó fondos adicionales y validó tasas más bajas que en la subasta anterior.

El resultado oficial informó que se adjudicaron $9,02 billones frente a ofertas por $11,51 billones, lo que implicó un rollover del 123,39% sobre los vencimientos del día. En términos prácticos, el refinanciamiento superior al 100% permitió evitar la emisión de pesos para cubrir pagos y, al mismo tiempo, absorbió liquidez del mercado. Según estimaciones privadas, la operación representó una absorción cercana a $1,6 billones.

Uno de los datos más observados fue el comportamiento de la letra más corta, con vencimiento el 17 de abril. Allí, el Tesoro logró colocar $5,03 billones con una tasa mensual de 2,81%, por debajo del 2,99% que había convalidado en la licitación previa para un instrumento similar con vencimiento en marzo. La reducción de casi veinte puntos básicos fue interpretada como una señal de cierta distensión en el costo del financiamiento en pesos.

En el tramo de tasa fija, que explicó alrededor del 72% del total adjudicado, se destacó la colocación de la S17A6, que concentró más de la mitad del financiamiento obtenido. Ese instrumento se adjudicó con una Tasa Nominal Anual del 35,3% y una Tasa Efectiva Anual del 40,9%. Parte de las ofertas presentadas fueron rechazadas —cerca de $1,6 billones—, lo que sugiere que el Gobierno evitó convalidar rendimientos más elevados. La duration promedio ponderada de la cartera resultante fue cercana a cinco meses.

La licitación incluyó un abanico amplio de instrumentos. En tasa fija, se ofrecieron Lecap con vencimientos en abril, julio y noviembre de 2026 —esta última en reapertura— y un bono capitalizable con vencimiento en enero de 2027. En el segmento a tasa variable, se colocaron títulos atados a la tasa Tamar con vencimientos en agosto de 2026 y febrero de 2027. También hubo reaperturas de bonos ajustados por CER con distintos plazos hasta 2028.

El contexto previo no era sencillo. Los depósitos en pesos del Tesoro habían mostrado fluctuaciones en las últimas semanas y se ubicaban por debajo de los picos recientes. Además, en la subasta anterior se habían validado tasas más elevadas, especialmente en los tramos cortos, lo que había alimentado dudas sobre la posibilidad de iniciar un sendero descendente en el costo del financiamiento.

En paralelo, el Banco Central continuó con la acumulación de reservas mediante compras en el mercado cambiario, en un escenario de tipo de cambio en retroceso. La combinación de tasas reales positivas y estabilidad cambiaria sigue incentivando estrategias de carry trade, que aportan oferta de divisas y contribuyen a sostener la calma financiera.

Desde el Gobierno celebraron el resultado como una señal de confianza. El propio Presidente destacó públicamente el nivel de rollover alcanzado, mientras que integrantes del equipo económico subrayaron que la colocación se realizó “a tasas de mercado”, sin necesidad de ofrecer premios adicionales para atraer demanda.

A mediano plazo, la administración libertaria apunta a consolidar una baja sostenida de las tasas de interés. El objetivo es reducir el costo del crédito, facilitar el financiamiento para empresas y familias y acompañar la recuperación de la actividad. Para el ministro de Economía, la evolución de las tasas estará estrechamente vinculada al comportamiento de la inflación y a la estabilidad política en la antesala electoral.

La licitación dejó así un balance positivo para el equipo económico: logró sortear un vencimiento voluminoso, extendió plazos, absorbió pesos y dio una primera señal de moderación en las tasas. El desafío será sostener esa tendencia en un contexto aún atravesado por tensiones políticas y expectativas cambiantes del mercado.