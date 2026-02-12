Una crisis que dejó lecciones incómodas

Por Jorge Levin

El conflicto que sacudió a la Policía de Santa Fe no fue un simple reclamo salarial. Fue, en los hechos, una crisis política de magnitud que dejó al descubierto las limitaciones del Gobierno provincial para conducir tensiones, administrar conflictos y, sobre todo, interpretar a tiempo el clima real que se estaba gestando dentro de una de las estructuras más sensibles del Estado.

La protesta creció durante días, se expandió territorialmente, escaló en tensión y terminó forzando una respuesta que no apareció como una decisión estratégica, sino como una reacción inevitable frente a un escenario ya desbordado.

El decreto salarial no cerró un conflicto: apenas evitó que la crisis siguiera profundizándose.

Una crisis anunciada que el Gobierno eligió no ver

El malestar policial no irrumpió de manera sorpresiva. Venía acumulándose desde hacía meses, alimentado por salarios deteriorados, sobrecarga operativa, desgaste estructural y reclamos persistentes que circulaban en ámbitos internos y ya se percibían en la calle.

Sin embargo, la primera respuesta del Ejecutivo fue la minimización del problema. Una combinación de silencio político, endurecimiento discursivo y sanciones disciplinarias marcó la estrategia inicial.

El mensaje fue claro: primero la autoridad, después la escucha.

El problema es que, en las crisis institucionales, ese orden suele producir el efecto contrario.

Del reclamo salarial al quiebre político

Lo que comenzó como una protesta sectorial terminó transformándose en un conflicto político de escala provincial.

La concentración frente a la Jefatura en Rosario, la expansión hacia otras ciudades y el creciente respaldo interno reflejaron algo más profundo que una discusión paritaria: una ruptura de confianza entre la conducción política y la fuerza policial.

El Gobierno leyó el conflicto en clave disciplinaria cuando ya se manifestaba como un fenómeno político. Y cuando intentó encuadrarlo, la crisis ya había escalado.

La mano dura como primera reacción

Las primeras respuestas oficiales no buscaron desactivar la tensión sino marcar autoridad: pases a disponibilidad, advertencias penales, denuncias de infiltraciones y un discurso centrado en la ilegalidad de la protesta.

La estrategia apuntó a aislar el reclamo. El resultado fue el opuesto. Las sanciones no desmovilizaron: amplificaron el conflicto.

El silencio del gobernador y la señal política

En el centro del episodio quedó una decisión que generó ruido incluso dentro del oficialismo: la prolongada ausencia pública del gobernador Maximiliano Pullaro en los momentos más críticos de la crisis.

Mientras el conflicto crecía, la figura central del Ejecutivo permanecía fuera de escena. La comunicación quedó en manos de ministros que endurecieron el tono en lugar de contener la situación.

Fuentes políticas reconocen que el anuncio salarial no respondió solo a una decisión planificada, sino a un escenario de presión creciente que ya había desbordado el plano estrictamente policial.

“No todos dentro del espacio estaban cómodos con la estrategia inicial”, deslizó un dirigente oficialista.

Gobernar reaccionando, no anticipando

La secuencia fue clara: primero se negó la magnitud del problema. Luego se endureció la postura. Después llegaron las sanciones. Finalmente, el decreto.

El Gobierno no condujo el conflicto: lo persiguió.

Y en política, esa diferencia se paga.

El costo político empieza a sentirse

Más allá de la normalización operativa, el episodio dejó heridas políticas visibles. Se erosionó la narrativa de control absoluto en materia de seguridad y se abrieron interrogantes dentro del propio oficialismo sobre la gestión de la crisis.

En ámbitos políticos comenzó a circular una pregunta incómoda: por qué, frente a un conflicto de semejante dimensión, no hubo cambios visibles en áreas clave.

La vieja frase volvió a escucharse en pasillos oficiales: “Hay funcionarios que no funcionan”. Pero la señal fue continuidad.

Una gestión que empieza a mostrar desgaste

El conflicto no ocurrió en el vacío. Se dio en un contexto de paritarias abiertas, malestar sindical y creciente conflictividad social.

El estallido policial actuó como catalizador de un clima que atraviesa al empleo público en su conjunto. Y dejó una advertencia: la conflictividad dejó de ser episódica para transformarse en estructural.

Las formas también gobiernan

No solo se cuestionó el contenido de las decisiones, sino la forma. La percepción de soberbia, rigidez y confrontación temprana comenzó a instalarse en sectores sindicales, opositores e incluso aliados.

En política, las decisiones pesan. Pero las formas definen los costos.

El Gobierno insistió en explicar la crisis por factores externos: desinformación, redes sociales, intereses ocultos. Sin autocrítica explícita, esa estrategia comunicacional terminó profundizando la distancia con los sectores movilizados.

El decreto que desactivó la protesta, pero no la discusión

El anuncio salarial descomprimió el conflicto inmediato. Pero dejó abierta una discusión más profunda: la relación del Gobierno con sus trabajadores, su capacidad de canalizar tensiones y la sustentabilidad política de la gestión.

Porque si algo dejó claro esta crisis es que los conflictos ignorados no desaparecen: escalan.

Una postal que amplificó las lecturas

Mientras el gobernador anunciaba la recomposición salarial en Rosario, a pocos metros se desarrollaba una masiva movilización sindical contra la reforma laboral nacional.

La imagen fue potente: afuera, miles protestando; adentro, la política discutiendo otra agenda.

“Afuera está la calle. Adentro, el poder”, resumió un dirigente sindical.

Una crisis que terminó, pero un desgaste que recién empieza

El servicio se normalizó. La protesta se desactivó. La tensión bajó. Pero en política los efectos no se miden en horas, se miden en desgaste.

La crisis policial dejó algo más que una recomposición salarial: dejó expuesta la primera gran señal de vulnerabilidad de la gestión Pullaro.

Gobernar no es solo apagar incendios. Es anticiparlos.

Y esta vez, el fuego llegó antes que la decisión política.