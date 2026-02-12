Se abren las inscripciones para el Coro Polifónico Municipal

La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno Municipal de Rafaela comunica que del 12 al 24 de febrero estarán abiertas las inscripciones para formar parte del Coro Polifónico Municipal de Rafaela.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que cuenten con voz sana, buena afinación y compromiso para el estudio del repertorio, la asistencia a ensayos y la participación en presentaciones.

Quienes deseen sumarse podrán solicitar más información e inscribirse a través del correo electrónico [email protected] o comunicándose al (03492) 15693186.

En el marco del proceso de incorporación, el miércoles 25 y jueves 26 de febrero se llevará a cabo un Taller Coral Preparatorio, destinado a quienes estén interesados en integrar el coro durante el presente año. El mismo se desarrollará de 20:30 a 22:00 en la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni" (Ricardo Merlo 555), espacio habitual de ensayo del elenco.

El Coro Polifónico Municipal, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, desarrolla una sostenida actividad educativa, artística y cultural en la ciudad. Sus integrantes participan de dos ensayos semanales y reciben formación en técnica vocal, promoviendo el desarrollo artístico individual y el disfrute del canto colectivo como resultado del trabajo conjunto.

Actualmente, la dirección y preparación vocal están a cargo de Verónica Ghiano, y el acompañamiento en piano y arreglos musicales es responsabilidad de José Ignacio Perren.