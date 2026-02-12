Motor Mercedes bajo la lupa: la advertencia que sacudió a la Fórmula 1

La Fórmula 1 enfrenta una intensa controversia técnica y deportiva a menos de un mes del inicio de la temporada. Tras la presentación del motor de Mercedes, otros fabricantes, incluidos Ferrari, Audi y Honda, presentaron quejas formales, lo que llevó a la FIA a intervenir. James Vowles, jefe de equipo de Williams, emitió una advertencia significativa ante la posibilidad de sanciones.

La preocupación radica en una potencial ventaja técnica del motor alemán, que los rivales aseguran estaría aprovechando un vacío reglamentario para mejorar su rendimiento en pista.

En este contexto, Vowles advirtió a Alpine, McLaren y Mercedes que cualquier cambio regulatorio en este momento podría resultar en que hasta ocho automóviles queden fuera de la parrilla en el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo. "Si cambias las reglas en pleno campeonato, hay ocho coches que no participan", declaró en el circuito de Sakhir durante las pruebas de pretemporada.

El directivo también defendió el desarrollo del motor, subrayando que cumple con las normativas actuales, en una línea similar a las declaraciones de Toto Wolff, jefe de Mercedes. Vowles argumentó que modificar el reglamento bajo presión de otros equipos sentaría un mal precedente para la categoría. "Esto es una meritocracia en la que el mejor resultado de ingeniería debe ser recompensado, no castigado", enfatizó.

La tensión entre los equipos sigue creciendo, ya que Ferrari, Audi y Honda demandan una clarificación de las reglas para evitar lo que consideran una desventaja injusta por parte de Mercedes. Sin embargo, cualquier cambio ahora podría generar complicaciones políticas dentro de la FIA.

Un cambio significativo propuesto por la FIA afectaría la medición de los motores V6, que se realizaría en condiciones de funcionamiento estáticas y en caliente, antes de cada evento, con el fin de reflejar de manera más precisa las condiciones reales en pista.