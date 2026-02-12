El alimento rico en proteínas y fibra que aumenta la longevidad

La alimentación es fundamental para disfrutar de una vida larga y saludable, un hecho respaldado por los residentes de las zonas azules, áreas del mundo con alta concentración de centenarios. Sin embargo, la atención de los expertos se centra en un alimento específico que predomina en estas regiones: las legumbres.

Hoy, en el Día Mundial de las Legumbres, Rocío del Pozo, dietista-nutricionista del Consultorio Médico Los Ángeles en Madrid, resalta su bajo costo y su elevada calidad proteica, que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, reduciendo así la susceptibilidad a enfermedades.

A pesar de sus beneficios científicamente comprobados, las legumbres no suelen ser el primer alimento que se considera para prolongar la vida. Un estudio de la Universidad de Bergen, en Noruega, concluyó que reemplazar carnes rojas y alimentos procesados por legumbres, verduras y cereales integrales podría aumentar la esperanza de vida en más de diez años.

Beneficios nutricionales de las legumbres

Las legumbres más comunes incluyen alfalfa, frijol, garbanzo, habas, lentejas y maní, todas ricas en nutrientes esenciales:

Alto contenido proteico: Proporcionan entre 5 y 10 gramos de proteína por porción, aportando menos calorías que las fuentes animales y una mayor sensación de saciedad. Ricas en fibra: Contienen entre 4 y 14 gramos de fibra por porción, lo que fortalece el sistema inmunológico, reduce la inflamación y favorece la salud gastrointestinal. Menor riesgo de diabetes: La fibra ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre tras las comidas, aportando beneficios similares a ciertos medicamentos para la diabetes. Minerales y antioxidantes: Son fuentes importantes de potasio, hierro, magnesio y zinc, esenciales para diversas funciones vitales. Además, contienen polifenoles que protegen el organismo del estrés oxidativo.

En resumen, las legumbres no solo son un pilar fundamental en la dieta de las zonas azules, sino que también ofrecen múltiples beneficios para la salud, alineándose con el objetivo de vivir más y mejor.