La fruta que puede ayudarte a mantener a raya el ácido úrico y evitar la gota

Diversos estudios han explorado cómo ciertos hábitos cotidianos afectan los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Aunque esta sustancia tiene funciones antioxidantes, puede provocar problemas de salud, como la hiperuricemia, que se asocia a episodios de gota. Esta enfermedad, caracterizada por dolor intenso, inflamación y enrojecimiento, generalmente afecta las articulaciones, especialmente el dedo gordo del pie.

Médicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid advierten que la hiperuricemia puede desarrollarse sin síntomas durante años, manifestándose repentinamente a través de crisis agudas. Para minimizar el riesgo, recomiendan mantener una dieta equilibrada, controlar el peso y una adecuada hidratación, así como limitar alimentos ricos en purinas, que incrementan la producción de ácido úrico.

En este contexto, algunos estudios recientes han destacado el jugo de cereza por su potencial para reducir los niveles de ácido úrico. La fruta, rica en antocianinas –compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias– podría ser beneficiosa en la prevención de ataques de gota.

Un estudio de 2019 que incluyó a más de seiscientos participantes encontró que consumir al menos diez cerezas al día estaba relacionado con una disminución significativa del riesgo de crisis de gota. Además, se observó que combinar cerezas con medicamentos para reducir el ácido úrico podía potenciar aún más su efecto protector.

Si bien los investigadores atribuyen estos beneficios a las propiedades antiinflamatorias de las antocianinas, subrayan que las cerezas no deben sustituir los tratamientos médicos prescritos. Los especialistas sugieren que incluir cerezas frescas o jugo de cereza sin azúcar puede ser un complemento natural en un enfoque integral que contemple dieta saludable, buena hidratación y control médico regular.