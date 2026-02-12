U conductor terminó dentro de un canal por confiar ciegamente en el GPS

Seguir las indicaciones del GPS puede facilitar cualquier viaje, pero en algunos casos la confianza absoluta en la tecnología termina en situaciones inesperadas. Eso fue lo que ocurrió en Hamburgo, Alemania, cuando un conductor terminó con su automóvil dentro de un canal tras obedecer literalmente las indicaciones de navegación.

El hecho ocurrió en una zona portuaria de la ciudad. Según informó la policía local, el conductor —un hombre de 54 años— siguió las instrucciones de su dispositivo que lo guiaban por una vía que, debido a obras y modificaciones recientes en el trazado, conducía directamente hacia una rampa sin salida que desembocaba en el agua.

El vehículo cayó al canal a baja velocidad. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios antes de que el automóvil comenzara a hundirse. No hubo heridos, aunque sí importantes daños materiales.

Las autoridades recordaron que los sistemas de navegación pueden no reflejar cambios recientes en infraestructura y subrayaron la importancia de prestar atención a la señalización física del entorno.

El episodio se volvió viral en medios europeos como ejemplo de los riesgos de depender exclusivamente de la tecnología. Un recordatorio claro: el GPS orienta, pero la decisión final siempre debe pasar por el criterio humano.