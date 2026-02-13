Gestión diplomática en Roma: Argentina refuerza el vínculo con el Vaticano e invita al Papa a visitar el país

El canciller argentino se reunió en Roma con autoridades diplomáticas del Vaticano para fortalecer la relación bilateral.

Se reiteró la invitación formal al Papa para visitar Argentina mediante una carta presidencial.

La agenda incluyó un panorama sobre la situación económica argentina.

Ambas partes dialogaron sobre cooperación internacional, paz y gobernanza global.

La posible visita papal se analiza como parte de una estrategia diplomática sostenida.

El vínculo histórico entre Argentina y la Santa Sede atraviesa una etapa de reafirmación institucional.

La agenda diplomática argentina sumó un capítulo de alto perfil institucional con el encuentro que mantuvo el canciller con las máximas autoridades diplomáticas de la Santa Sede en Roma. La reunión puso el foco en la relación bilateral, la cooperación internacional y la formalización de una invitación para que el pontífice visite Argentina, en un gesto que busca profundizar vínculos políticos y simbólicos entre ambas partes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se reunió con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en un encuentro que ambas partes interpretaron como una señal de continuidad en el diálogo diplomático. Según explicó el funcionario argentino, la conversación ratificó el buen momento de la relación entre el país y el Vaticano y sirvió para reiterar formalmente la invitación al pontífice para visitar territorio argentino.

La convocatoria fue acompañada por una carta firmada por el presidente Javier Milei, entregada directamente al Papa Papa León XIV en el marco de las actividades oficiales en la Santa Sede. Desde el entorno diplomático argentino señalaron que la invitación forma parte de un proceso iniciado tras el reciente cambio de papado y que es analizada con atención por las autoridades vaticanas.

Durante el encuentro, el canciller presentó ante su interlocutor un panorama sobre la situación económica argentina, con énfasis en las políticas de estabilización impulsadas por el Gobierno. La exposición incluyó referencias a la evolución de indicadores como inflación y pobreza, planteados como señales de un proceso orientado a fortalecer la estabilidad macroeconómica y sostener políticas sociales.

Más allá del eje bilateral, la reunión abordó temas de alcance internacional. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de promover instancias de cooperación para la paz y la dignidad humana en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas. También se intercambiaron visiones sobre la arquitectura institucional internacional, incluyendo debates sobre eventuales reformas en organismos multilaterales.

El acercamiento diplomático se inscribe en una tradición de vínculos sostenidos entre Argentina y la Santa Sede, caracterizados por canales de diálogo permanentes y coincidencias en temas humanitarios. En este contexto, la eventual visita papal adquiere un valor político y simbólico relevante, tanto por el peso institucional del Vaticano como por el impacto que una gira de este tipo suele tener en la agenda regional.

Fuentes cercanas a la gestión diplomática indicaron que los preparativos para un eventual viaje comenzaron meses atrás, luego de la asunción del nuevo pontífice. El Papa, nacido como Robert Prevost, desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral en América del Sur, lo que es interpretado como un factor que podría facilitar el acercamiento con países de la región.

Aunque no existe aún confirmación oficial sobre fechas, en ámbitos gubernamentales consideran que las condiciones políticas y diplomáticas son favorables para que la visita se concrete dentro del año. De avanzar, se trataría de un acontecimiento con fuerte carga institucional, capaz de reforzar la proyección internacional argentina y revitalizar un vínculo histórico con la Santa Sede.