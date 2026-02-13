Messi acelera su recuperación para la Finalissima

La reciente gira del Inter Miami por Sudamérica ha generado inquietud en la Selección Argentina por la lesión de Lionel Messi. El astro argentino sufrió una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido amistoso contra Barcelona de Ecuador, que finalizó en empate 2-2.

Este contratiempo plantea dudas sobre su disponibilidad para la Finalissima ante España, programada para el 27 de marzo, ya que se estima que las lesiones musculares de este tipo requieren entre 2 y 3 semanas de recuperación. El equipo nacional y sus aficionados temen que Messi no logre alcanzar su condición óptima a tiempo.

El plan de recuperación del capitán incluirá reposo, fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento muscular, movilidad y estiramientos. Solo después de completar estas etapas podrá volver a entrenar con el balón. Así, Messi se prepara para desafiar el tiempo y llegar en plena forma para el importante encuentro que se avecina.