Cerúndolo arrancó con una victoria en el Argentina Open

Francisco Cerúndolo, con un ranking de 19, debutó con una destacada actuación en el Argentina Open 2026, frente a un público entusiasta. El tenista argentino se presentó en segunda ronda contra Hugo Dellien (167), quien llegó al torneo a través de la fase de clasificación.

Cerúndolo comenzó el partido de manera contundente al ganar el primer set 6-0. Sin embargo, tuvo que esforzarse en el segundo set, donde enfrentó ocho puntos de set en contra. Finalmente, logró forzar un desempate y selló el partido con un 7-6(8). El encuentro tuvo una duración de 1 hora y 23 minutos.

Ahora, Cerúndolo se prepara para enfrentar al checo Vit Kopriva (95), quien derrotó a Álex Barrena y Mateo Berrettini en su camino a la tercera ronda. El argentino, que busca conquistar el torneo por primera vez tras caer en la final de 2025 ante João Fonseca, es considerado uno de los favoritos.

Fonseca, el campeón defensor y actualmente clasificado en el puesto 33, fue eliminado por el chileno Alejandro Tabilo (71) en un partido reñido, que terminó 6-3, 3-6, 7-5. Con esta derrota, se garantiza un nuevo campeón en el Argentina Open.

Además de Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry ha avanzado a cuartos de final. En tanto, este jueves se enfrentará en un duelo crucial el argentino Camilo Ugo Carabelli contra Mariano Navone. Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo también aspiran a avanzar, enfrentando a Ignacio Buse y Pedro Martínez, respectivamente.

Históricamente, los campeones argentinos han sido escasos en las últimas 17 ediciones del torneo; solo Facundo Díaz Acosta (2024) y el retirado Diego Schwartzman (2021) han logrado alzarse con el título.