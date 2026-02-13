Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli fue despedido como entrenador de Atlético Mineiro tras un período sin los resultados esperados. Su salida se formalizó después del empate 3-3 ante Remo, un equipo recién ascendido a la primera división de Brasil. En sus últimos diez partidos, el club solo logró ganar dos.

En un comunicado, Atlético Mineiro anunció: “Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, se decidió rescindir su contrato”. El club también agradeció a Sampaoli y su cuerpo técnico por sus servicios.

Desde su llegada en septiembre de 2025, Sampaoli dirigió al equipo en 34 encuentros, de los cuales ganó 10, empató 16 y perdió 8. En su mandato, llegó a la final de la Copa Sudamericana, donde fue derrotado por Lanús.

Actualmente, la situación del equipo es complicada. En el Campeonato Brasileiro, Mineiro no ha logrado ninguna victoria en tres partidos (dos empates y una derrota), y en el Campeonato Estadual, suma solo dos triunfos y cinco empates, lo que complica su avance a las semifinales.