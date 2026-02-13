Ideal para los feriados: el pueblo con la pileta más grande de la Argentina, a 4 horas de Buenos Aires

Mientras muchos piensan en escapadas clásicas, hay un destino que cada verano sorprende y se consolida como una opción distinta para pasar los feriados de Carnaval. El pueblo que se lleva todas las miradas es Teodelina, un rincón del sur santafesino que combina tranquilidad, vida de pueblo y una atracción única en el país.



Ubicado a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Teodelina tiene cerca de 10.000 habitantes y un gran protagonista que transforma por completo la dinámica local durante la temporada estival: la pileta más grande de la Argentina. Por su tamaño y su historia, se volvió un verdadero imán turístico, ideal para aprovechar los feriados de Carnaval en familia o con amigos.

El Edén, la pileta gigante que distingue al pueblo

El corazón del verano en Teodelina es el balneario El Edén, un espacio que va mucho más allá de una piscina tradicional. Construida en 1966, su pileta impacta por sus dimensiones: 158 metros de largo por 50 de ancho, con una profundidad promedio de 1,50 metros.

Para llenarla se utilizan 13 millones de litros de agua salada, extraídos del subsuelo, un detalle que la vuelve aún más particular. En los fines de semana de mayor calor, el lugar puede recibir hasta 10.000 personas por día, con visitantes que llegan desde localidades cercanas y también desde Buenos Aires.

Una historia que nació casi por casualidad

La pileta gigante tiene un origen tan curioso como su tamaño. Durante la pavimentación de la Ruta Provincial 94, un ingeniero propuso aprovechar la maquinaria vial para construir una piscina junto a la Laguna El Chañar. Sin planos ni mediciones técnicas, el terreno se marcó “a pasos”, y así quedó definido el tamaño final.

La obra se realizó en tiempo récord y al verano siguiente ya estaba habilitada. Con los años, se convirtió en el principal atractivo del pueblo y en un motor clave para la economía local.

Qué hacer en Teodelina además de la pileta

El balneario ofrece múltiples opciones para pasar el día completo:

Parrillas y áreas de picnic

Camping

Canchas de fútbol, rugby y vóley

Escenario para recitales y festivales

Además, la costanera de la laguna es ideal para caminar al atardecer, y la plaza principal —que ocupa cuatro cuadras— invita a recorrer senderos, pérgolas y espacios verdes.

Durante el verano, el movimiento se multiplica: bares, almacenes y comercios trabajan a pleno. La entrada al balneario es paga para adultos, mientras que los chicos de hasta 12 años ingresan sin cargo.

