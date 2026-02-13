Así fueron las primeras horas de Bad Bunny en la Argentina

El cantante puertorriqueño Bad Bunny aterrizó en Buenos Aires en la madrugada del martes y ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. El artista se prepara para ofrecer tres conciertos en el estadio River Plate durante este fin de semana.

Bad Bunny se hospeda en el exclusivo Palacio Duhau, donde sus fanáticos han estado esperando toda la noche para verlo. Hasta ahora, ha mantenido un bajo perfil y no ha interactuado con su base de seguidores.

Su primera salida fue a una cena en NESS, un reconocido restaurante de Núñez conocido por su cocina a leña. Aunque no se publicaron fotos de su visita, el restaurante agradeció a través de sus redes sociales. El menú incluyó platos como pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp, arroz con queso Lincoln y brócoli, además de una mini cata de vinos argentinos. Bad Bunny quedó tan impresionado con el flan de halva que pidió porciones para llevar.

Además, se rumorea que asistió al concierto sinfónico de Yandel en el Movistar Arena, ubicado en Villa Crespo.

El estadio River Plate ya está preparado para recibir a Bad Bunny, quien incluirá en su espectáculo la famosa “Casita”, un atractivo destacado de su gira.