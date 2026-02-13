La familia de James Van Der Beek quedó en la ruina económica tras la muerte del actor

La reciente muerte de James Van Der Beek, conocido por su papel en Dawson's Creek, ha generado conmoción en Hollywood. El actor, de 48 años, luchaba contra el cáncer y su situación económica se deterioró debido a los altos costos del tratamiento.

Durante su enfermedad, Van Der Beek utilizó gran parte de su fortuna para cubrir los gastos médicos, lo que lo llevó a subastar recuerdos de su carrera en televisión y cine para ayudar a financiar su atención. Sin embargo, tras su fallecimiento, su familia enfrenta dificultades económicas significativas.

Kimberly, la esposa del actor, informó a través de un post en redes sociales que amigos cercanos han lanzado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar a ella y a sus seis hijos. "Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en estos momentos. Con gratitud y con el corazón roto”, expresó.

La descripción del perfil de GoFundMe recuerda a Van Der Beek como "un amado esposo, padre y amigo". Destaca que, además de los desafíos emocionales, la familia enfrentó una presión financiera considerable durante su lucha contra el cáncer. "Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos del tratamiento dejaron a la familia sin recursos", señala la publicación.

La viuda del actor trabaja arduamente para mantener su hogar y asegurar la educación de sus hijos en medio de esta crisis. Desde su lanzamiento, la campaña ha recaudado cerca de 1.3 millones de dólares, con alrededor de 24,000 donaciones en solo 16 horas.

James Van Der Beek falleció el miércoles, y su familia confirmó la noticia a través de redes sociales: "Nuestro querido James David Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana, exhibiendo coraje, fe y gracia en sus últimos días. Compartiremos más sobre sus deseos y su amor por la humanidad en el futuro", reza el mensaje.