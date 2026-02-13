El condimento que recomiendan para tener buena memoria y un alto aporte de hierro

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard destaca al romero por su capacidad para mejorar la memoria y contribuir a la salud cognitiva. Este condimento, apreciado por su sabor en la cocina, posee un alto contenido de hierro, superando a alimentos tradicionalmente ricos en este mineral.

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional en Harvard, señala que el romero no solo mejora la memoria, sino que también alivia el estrés y puede ayudar a prevenir trastornos cognitivos relacionados con la edad.

Históricamente venerado por civilizaciones como los romanos y egipcios, el romero tiene propiedades más allá de ser una simple hierba aromática. Un estudio publicado en el International Journal of Neuroscience indica que el aroma del romero puede aumentar la concentración y la memoria al mismo tiempo que reduce el nivel de cortisol. Además, el romero cuenta con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas.

A nivel general, el romero actúa como carminativo, disminuyendo la formación de gases en el tubo digestivo, y presenta efectos diuréticos y antiulcerogénicos. También puede ayudar en la circulación sanguínea y aliviar dolores osteomusculares, siendo útil en el tratamiento de dispepsias, artritis, cefaleas y problemas biliares.

Desde una perspectiva nutricional, el romero es notable. Contiene aproximadamente 29.25 mg de hierro por cada 100 gramos, lo que lo hace casi 8.86 veces más rico en hierro que las lentejas cocidas. Aporta calcio, vitamina C, fibra, manganeso y antioxidantes, contribuyendo a la salud ósea y al apoyo del sistema inmunológico.

A pesar de sus numerosos beneficios, el uso del romero debe ser moderado. Un consumo excesivo puede ocasionar efectos secundarios como gastroenteritis o espasmos abdominales. Para incorporarlo en la dieta, se recomienda su uso en recetas, infusiones o incluso en preparados farmacéuticos, siempre de manera consciente.