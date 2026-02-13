La madre de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de la imputabilidad a 14 años: "Será un legado de nuestros hijos"

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este jueves al proyecto de ley Penal Juvenil, que incluye la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, entre otras modificaciones.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional salió en la Cámara baja por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones en la votación en general. El proyecto deberá ahora ser analizado y aprobado por el Senado para convertirse en ley.











El proyecto había sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias, tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La madre del joven asesinado por menores no punibles estuvo presente durante el debate en el recinto.

Romina Monzón mostró su apoyo a la aprobación del proyecto de ley, acompañada de madres de víctimas que perdieron a sus hijos en hechos de inseguridad y violencia perpretados por menores de edad no punibles.



“Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”, manifestó la madre de Jeremías Monzón en diálogo con el canal de noticias TN.

Al expresarse sobre el caso particular de su hijo, explicó que debido a que la ley no es retroactiva, su aprobación no cambiaría la situación procesal de los jóvenes que asesinaron a Jeremías: “Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, agregó Romina.

El caso

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a la ciudad de Santa Fe. Tras la denuncia de su desaparición se activó el Alerta Sofía y, cuatro días después, su cuerpo fue hallado en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio Estadio Brigadier López.

La autopsia confirmó que el adolescente fue asesinado con más de 20 puñaladas. Por el crimen fueron imputados una adolescente de 16 años y dos chicos de 14, estos últimos inimputables por su edad.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública y derivaciones políticas. La exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, recibió en el Congreso a la madre y a la tía de Jeremías junto a los abogados de la familia, en el marco del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad que el Gobierno nacional incorporó a las sesiones extraordinarias.

Además, se abrió una investigación paralela por la filtración del video del crimen, que se viralizó en redes sociales y WhatsApp, provocando conmoción y revictimización de la familia.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.