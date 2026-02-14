¿Habrá camiseta exclusiva para Argentina vs. España?

La Selección Argentina se medirá ante España el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, en el marco de la Finalissima 2026. Este partido despierta gran expectativa, especialmente tras el reciente éxito de Argentina en el Mundial 2022. Los aficionados no solo se centran en el enfrentamiento entre Lionel Messi y el joven Lamine Yamal, sino también en el merchandising relacionado con el evento.

Colección "Retro OG" de Adidas

Fuentes de Adidas han revelado que se lanzará una colección llamada "Originals Retro" para ambas selecciones. Esta línea, que no necesariamente se utilizará en el partido, está inspirada en diseños de los años 90 e incluye elementos nostálgicos que han emocionado a coleccionistas en las redes sociales.

La camiseta de Argentina se asemejará a la utilizada en 1993, cuando la Albiceleste ganó por última vez este trofeo, aunque incorporará tecnología moderna. España también recibirá una indumentaria con un enfoque vintage, alineada con las tendencias que Adidas ha aplicado a otros equipos.

Posibles ediciones especiales

Además de las camisetas habituales para el Mundial 2026, se contempla un "parche" conmemorativo o una edición con detalles dorados para esta final. Si bien la indumentaria se mantuvo tradicional en 2022, se anticipan cambios sutiles que podrían resultar atractivos para los coleccionistas.

El merchandising oficial de la Finalissima incluirá camperas de salida y ropa de entrenamiento con un diseño unificado. Adidas busca aprovechar la visibilidad del evento en Qatar para impulsar sus ventas de cara al Mundial en Norteamérica.

Ficha del Partido