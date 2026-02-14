Dellasanta respaldó el decreto de Viotti y pidió prohibir de forma urgente la actividad de los lavacoches

El concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, fue contundente al referirse a la problemática de los lavacoches y cuidacoches en la ciudad, al afirmar que se trata de una actividad ilegal que debe ser prohibida de manera urgente. En ese marco, expresó su total respaldo al decreto firmado por el intendente Leonardo Viotti, que prohíbe esta práctica en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

“El orden en el espacio público es una obligación del Estado. La decisión del Ejecutivo municipal es correcta y necesaria”, sostuvo Dellasanta, quien pidió avanzar con firmeza en los controles para garantizar el cumplimiento de la norma.

Además, el edil se refirió a la reciente protesta policial y fue muy crítico con el gobierno provincial. Aseguró que el conflicto es consecuencia directa del pésimo gobierno y de la mala gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

“La crisis salarial y el malestar en las fuerzas de seguridad no surgieron de un día para otro. Son el resultado de decisiones equivocadas y de una administración que no supo dar respuestas”, remarcó.

De este modo, Dellasanta vinculó la necesidad de ordenar el espacio público en Rafaela con una política integral de seguridad que, según indicó, hoy está ausente en la conducción provincial.