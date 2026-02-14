Atlético Rafaela igualó sin goles ante Almagro en su debut en la Zona B

DEPORTES R24N
multimedia.normal.aa1076c432ed23b2.bm9ybWFsLndlYnA%3D

En un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Zona B, Atlético Rafaela empató 0 a 0 frente a Almagro en un partido dinámico pero con escasa eficacia en los metros finales.

El equipo “Celeste” mostró intenciones ofensivas desde el inicio, intentando dominar la posesión y atacar por las bandas, aunque le faltó claridad para transformar las llegadas en situaciones concretas de gol. Las acciones más peligrosas del primer tiempo fueron repartidas, con remates desviados y buenas intervenciones de los arqueros.

El entrenador Iván Juárez presentó un equipo con varias caras nuevas tras el ascenso, entre ellas Mayco Bergia, Agustín Solveyra y Mauro Quiroga, quienes se mostraron activos en ataque pero sin precisión en la definición.

Por su parte, Almagro también generó algunas aproximaciones con disparos desde media distancia y jugadas colectivas, aunque careció de profundidad para vulnerar el arco local.

El empate dejó a Atlético Rafaela con un punto en su arranque en la Primera Nacional, con la necesidad de mejorar la efectividad ofensiva de cara a los próximos compromisos. Almagro, en tanto, se llevó una unidad valiosa en una zona que promete ser muy pareja desde el inicio del campeonato.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE