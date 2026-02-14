Conferencia de Prensa de Iván Juárez tras el empate de Atlético



Atlético Rafaela igualó sin goles ante Almagro en su debut en la Zona B

En un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Zona B, Atlético Rafaela empató 0 a 0 frente a Almagro en un partido dinámico pero con escasa eficacia en los metros finales.

El equipo “Celeste” mostró intenciones ofensivas desde el inicio, intentando dominar la posesión y atacar por las bandas, aunque le faltó claridad para transformar las llegadas en situaciones concretas de gol. Las acciones más peligrosas del primer tiempo fueron repartidas, con remates desviados y buenas intervenciones de los arqueros.

El entrenador Iván Juárez presentó un equipo con varias caras nuevas tras el ascenso, entre ellas Mayco Bergia, Agustín Solveyra y Mauro Quiroga, quienes se mostraron activos en ataque pero sin precisión en la definición.

Por su parte, Almagro también generó algunas aproximaciones con disparos desde media distancia y jugadas colectivas, aunque careció de profundidad para vulnerar el arco local.

El empate dejó a Atlético Rafaela con un punto en su arranque en la Primera Nacional, con la necesidad de mejorar la efectividad ofensiva de cara a los próximos compromisos. Almagro, en tanto, se llevó una unidad valiosa en una zona que promete ser muy pareja desde el inicio del campeonato.