Un hombre murió en plena obra de Matías Alé

Un hombre de 80 años falleció en el Teatro Olympia de Mar del Plata durante la función de la obra "Función Imposible", protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo. El incidente ocurrió en las primeras horas del jueves, cuando el espectador comenzó a descompensarse en plena sala.

A inmediato aviso, el personal del teatro solicitó asistencia médica, tanto privada como del SAME. Aunque los profesionales llegaron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no lograron revertir la situación, y el hombre falleció poco después.

La noticia causó gran conmoción entre el público, el elenco y la producción, lo que llevó a la suspensión automática de la función. Matías Alé expresó su pesar: “Fue muy triste. Estábamos en la mitad de la función y sucedió esto. El hombre era de Uruguay. Estamos en contacto con su familia para ofrecerles apoyo. Les hemos propuesto ayudar con sus traslados y otros arreglos".