Debate en Tokio por un bar que excluye a mayores de 40 para evitar conflictos generacionales

Un bar en el distrito de Shibuya, Tokio, ha desatado polémica tras colocar un cartel que restringe la entrada a personas mayores de 40 años. El establecimiento, denominado «bar de especialidad U-40», busca atraer a un público joven para evitar conflictos generacionales.

La controversia ganó atención tras una visita de la cadena TV Asahi, que constató la medida. El cartel, visible en la entrada, indica que el local es un «pub para la generación joven», y se observó que el 90% de los clientes presentes eran de entre 20 y 29 años.

Según un empleado del bar, la decisión se tomó para mejorar la convivencia, ya que las quejas por ruido aumentan con la llegada de clientes mayores. “Queríamos crear un espacio donde todos puedan disfrutar cómodamente”, explicó.

Los jóvenes entrevistados por la televisión recibieron la restricción de manera positiva. Apreciaron poder hablar sin preocuparse por incomodar a quienes prefieren un ambiente más tranquilo, común en los locales tradicionales.

No obstante, el dueño del bar aclaró que la política no es un veto estricto. La intención es advertir a los mayores sobre el ambiente del local. “Incluso si alguien tiene más de 40 años, lo recibimos si es joven de corazón”, aseguró, añadiendo que el personal informa sobre el nivel de ruido antes de permitir la entrada.

Este fenómeno en Shibuya refleja una tendencia en Japón a segmentar audiencias de manera radical. Mientras algunos critican la medida por discriminatoria, otros defienden el derecho de los negocios a enfocarse en nichos específicos para satisfacer a su clientela principal en una de las áreas más jóvenes del mundo.