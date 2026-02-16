Pullaro inauguró el 144° período de sesiones ordinarias con anuncios en seguridad, jubilaciones, educación y obra pública

En la Legislatura de la provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias con un discurso centrado en la seguridad pública, la situación previsional, la educación y el impulso a la obra pública.

Durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el mandatario remarcó que la seguridad seguirá siendo la prioridad de su gestión. En ese sentido, destacó la incorporación de efectivos policiales, la inversión en equipamiento y tecnología para la prevención del delito y la ampliación de sistemas de videovigilancia en distintas ciudades de la provincia.

Además, defendió las políticas implementadas en el último año y sostuvo que los indicadores muestran una baja en los niveles de violencia.

En materia previsional, Pullaro anunció medidas vinculadas a los jubilados provinciales. Confirmó el fin del aporte solidario extraordinario y aseguró que los aumentos salariales otorgados a los trabajadores activos se trasladarán a los pasivos en un plazo más corto, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo y brindar mayor previsibilidad al sistema.

El gobernador también dedicó un tramo importante de su discurso a la educación. Anticipó cambios en la currícula de la escuela primaria, con refuerzo en lengua y matemática, y adelantó regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en el ámbito escolar.

A su vez, anunció la creación de espacios destinados a la atención integral de la niñez en Rosario y en la capital provincial. La obra pública fue otro de los ejes centrales. Pullaro enumeró proyectos viales en marcha, entre ellos intervenciones sobre rutas estratégicas y la ampliación de la autopista Rosario–Santa Fe, además de inversiones en infraestructura hospitalaria y urbana.

Según sostuvo, estas iniciativas buscan sostener la actividad económica y mejorar la calidad de vida en distintas localidades. Con estos anuncios, el gobernador delineó las prioridades para el año legislativo, en un contexto político en el que el oficialismo buscará avanzar con reformas estructurales mientras la oposición ya anticipa un debate intenso en torno a las principales políticas de gestión.