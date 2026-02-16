La oposición cuestiona duramente el discurso de Pullaro en la apertura de sesiones ordinarias

Marcos Corach. El Diputado rafaelino fue uno de los más críticos con el gobernador Pullaro

Santa Fe, 15 de febrero de 2026 — El discurso del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias no dejó indiferente a la oposición, que criticó fuertemente varios puntos del mensaje y cuestionó la falta de propuestas claras para resolver los problemas estructurales que enfrenta la provincia.



Falta de autocrítica y omisiones sobre temas clave



Uno de los principales puntos de la crítica fue la falta de autocrítica en relación con la gestión de su gobierno. Legisladores del bloque justicialista, como la diputada Silvia Simoncini, sostuvieron que Pullaro no reconoció los errores de su administración, ni se refirió a los desafíos económicos y sociales que atraviesan los santafesinos. “No mencionó la grave situación económica que sufren miles de familias, ni el deterioro de la calidad de vida de muchos sectores populares. No se habló de la pobreza ni de las políticas públicas que aún no logran mitigarla”, señaló Simoncini.



El diputado Juan José Martínez, por su parte, apuntó que el gobernador también dejó de lado temas que preocupan a la ciudadanía, como la situación de la salud pública, que atraviesa por un período de crisis en varias localidades de la provincia. “El discurso fue cargado de promesas, pero no ofreció soluciones concretas para los hospitales colapsados ni para los miles de santafesinos que hoy no tienen acceso a una atención adecuada”, denunció.



Inseguridad: críticas a las medidas de seguridad



Aunque el gobernador hizo hincapié en los avances logrados en materia de seguridad, la oposición consideró que su discurso no fue lo suficientemente realista respecto a la magnitud del problema. El Partido Justicialista y otras fuerzas políticas señalaron que si bien se han implementado algunas medidas, la inseguridad sigue siendo un tema pendiente para muchos santafesinos.



“Los índices de criminalidad en Rosario siguen siendo alarmantes. Los anuncios de Pullaro no reflejan lo que vive la gente a diario. Hay falta de personal en las fuerzas de seguridad y no se han avanzado lo suficiente en la mejora de los sistemas de justicia”, afirmó la diputada Victoria Tejeda.



Desigualdad en el trato a jubilados



En cuanto a los anuncios para los jubilados provinciales, si bien el gobernador mencionó la eliminación del aporte solidario extraordinario, desde la oposición señalaron que las medidas son insuficientes y llegan tarde. Pablo Sosa, líder del bloque peronista, sostuvo que “es un avance, pero no es suficiente. La situación de nuestros jubilados sigue siendo muy precaria. Es urgente implementar un plan integral que contemple aumentos automáticos y ajustados a la inflación”.



Críticas al manejo de la obra pública



Por otro lado, en relación a la obra pública, la oposición también mostró escepticismo. Aunque Pullaro destacó la continuidad de varias obras viales y hospitalarias, legisladores del Frente de Todos consideraron que los proyectos mencionados eran “más promesas que realidades”. “En el último año no se ejecutaron muchas de las obras que se anunciaron el año pasado. Este discurso sigue el mismo patrón: mucha obra anunciada, pero pocos resultados concretos”, expresó Carlos Martínez, presidente del bloque de diputados del PJ.



Conclusiones de la oposición



Si bien los legisladores del oficialismo defendieron el discurso y las medidas planteadas por el gobernador, en la oposición fue común la sensación de que el mensaje se centró demasiado en la defensa de la gestión, sin reconocer las dificultades estructurales que enfrenta la provincia. En cuanto al futuro legislativo, se anticipa un año con fuertes debates en torno a las propuestas de Pullaro, que enfrentará una oposición firme en varios de los temas centrales de su agenda.