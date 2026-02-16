Servicios municipales para el fin de semana largo de Carnaval

Con motivo del fin de semana largo por Carnaval, el Gobierno municipal comunica el esquema de prestación de los servicios públicos previsto para esas jornadas.

En cuanto a la recolección domiciliaria de residuos, el domingo 15 se retirarán residuos no recuperables o biodegradables. El lunes 16 el servicio será normal y corresponderá a residuos recuperables, mientras que el martes 17 se recolectarán nuevamente residuos no recuperables o biodegradables. Se solicita a vecinos y vecinas respetar el cronograma y colaborar con la correcta separación.

Respecto a la recolección de residuos de patios, se desarrollará con normalidad. El domingo 15 deberán disponer sus residuos los vecinos del sector 3, que comprende los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora. Se recuerda la importancia de sacar los residuos en tiempo y forma para facilitar el trabajo del servicio.

El transporte público de pasajeros no prestará servicio durante toda la jornada del lunes 16 ni del martes 17.

En relación con la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), no funcionará desde el sábado hasta el martes inclusive.

El Complejo Ambiental trabajará con un esquema especial: lunes y martes permanecerá abierto de 7:00 a 12:00. Por su parte, los Eco Puntos I y II funcionarán normalmente ambos días, en el horario de 8:00 a 19:00.

El Cementerio Municipal mantendrá habilitados sus ingresos para visitas. La Oficina de Administración no atenderá al público, aunque se garantizará una guardia mínima destinada exclusivamente a la atención de sepelios.

Finalmente, el servicio de Gestión de Reclamos 147 funcionará únicamente a través del contestador automático, permitiendo la recepción de consultas y reclamos durante estos días.

El Gobierno municipal solicita la colaboración de la comunidad para respetar las disposiciones establecidas y organizar sus actividades de acuerdo con el funcionamiento previsto de los servicios durante este fin de semana largo.