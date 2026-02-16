Enzo Fernández respondió a los rumores sobre el interés del Real Madrid

Enzo Fernández atraviesa un momento destacado en su carrera como mediocampista del Chelsea y figura clave de la Selección Argentina. A sus 25 años, el jugador se ha ganado un lugar como uno de los referentes del equipo tras consagrarse campeón del Mundial de Clubes.

El Real Madrid ha mostrado interés en su fichaje, pero Fernández ha dejado claro que se siente cómodo en Londres y que su enfoque está en seguir logrando éxitos con los Blues. En una entrevista con Sky Sports, expresó: "Me siento cada día mejor y quiero seguir ganando cosas con el club. Estoy muy conectado y espero ganar muchos títulos aquí".

Recientemente, el exfutbolista Jamie Carragher elogió a Fernández, calificándolo como uno de los mejores en la Premier League. En respuesta, el argentino manifestó su agradecimiento y reiteró su compromiso: "Doy el 100% en cada partido y entrenamiento. Disfruto defender al Chelsea".

Además, Fernández habló sobre las comparaciones con Frank Lampard, una de las leyendas del club. Reconoció que ha tomado inspiración de sus videos, pero prefirió no compararse directamente. "No me gusta que me comparen; él ha logrado muchísimas cosas aquí. Es un ídolo", afirmó.

A pesar del interés del Real Madrid, Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, después de un traspaso récord de 121 millones de euros desde Benfica en 2023. Hasta ahora, es el jugador con más contribuciones de gol de su equipo, acercándose al legado de Lampard en Stamford Bridge.