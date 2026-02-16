Los millones que ganó Francisco Cerúndolo por ser campeón del Argentina Open

Francisco Cerúndolo, 19° en el ranking ATP, logró su primera victoria en el Argentina Open al vencer a Luciano Darderi, 22°, por 6-4 y 6-2 en la final celebrada este domingo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El tenista local mostró mayor efectividad en las oportunidades de quiebre, logrando un triunfo significativo tras haber perdido en las finales de 2021 ante Diego Schwartzman y en 2025 ante Joao Fonseca.

Con esta victoria, Cerúndolo se lleva el premio más alto del torneo, aproximadamente 142 millones de pesos (más de 100 mil dólares). Darderi, por su parte, cierra la semana con poco más de 80 millones de pesos.

Esta victoria marca el regreso de un campeón local al Argentina Open, luego de la consagración de Joao Fonseca en 2025. La última vez que un argentino ganó fue Facundo Díaz Acosta, quien se impuso al chileno Nicolás Jarry en 2025. Cerúndolo se suma a un selecto grupo de campeones locales que incluye a leyendas como Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandian y Diego Schwartzman, desde que el torneo se convirtió en un evento ATP 250.