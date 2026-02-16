Vestappen confirmó sus planes de correr fuera de la F1 en este 2026

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, expresó su insatisfacción tras probar el nuevo Red Bull durante los tests de pretemporada en Bahréin. Este descontento ha avivado su interés por participar en competiciones fuera de la Fórmula 1.

En una entrevista, Verstappen confirmó que está trabajando para inscribirse en las 24 Horas de Nürburgring, programadas del 14 al 17 de mayo. El reciente cambio en el calendario, que evita que la carrera coincida con el Gran Premio de Japón, abre oportunidades para su participación.

“Quiero hacerlo y estamos en ello, pero aún no puedo confirmarlo”, indicó Verstappen. Agregó que necesitaría realizar una carrera de preparación, ya que no ha competido previamente en Nordschleife y considera fundamental familiarizarse con los procedimientos, incluyendo paradas en boxes y cambios de piloto.

Verstappen, quien debutó en competencias de resistencia en 2025, ya ha participado en carreras de 24 horas a través de simuladores, lo que le ha permitido correr en fines de semana de Gran Premio. El año pasado, obtuvo su licencia y compitió en la serie Nurburgring Langstrecken-Serie en la categoría GT3 Pro.

Para este 2026, su objetivo es correr su primera 24 Horas de manera real, un paso significativo que refleja sus intenciones a largo plazo una vez que decida retirarse de la Fórmula 1.