El hermano de Michael Schumacher volvió a apuntar contra Colapinto

Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 y actual comentarista en Sky Sport, criticó nuevamente al argentino Franco Colapinto por un error cometido durante los recientes tests en Bahréin.

Colapinto, quien estuvo cerca de un incidente al intentar posicionar su monoplaza en la salida, recibió un reproche de Schumacher, quien lo calificó de "vergonzoso". Esta situación se suma a los comentarios negativos que Schumacher ha hecho sobre el piloto argentino en el pasado, especialmente en relación a sus posibles movimientos dentro de la Fórmula 1.

A pesar del episodio, Colapinto tuvo un buen desempeño, completando una cantidad significativa de vueltas. En declaraciones a Motorsport, el piloto de Pilar expresó su satisfacción por el trabajo realizado: “Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas. Es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender”. También destacó el rendimiento del auto, señalando que pudo ir construyendo experiencia a través de cada tanda de pruebas.