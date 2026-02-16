Wanda Nara y otros famosos sorprendieron en “La Casita” de Bad Bunny

La tercera y última fecha de Bad Bunny en el estadio de River Plate fue marcada por un evento inesperado que generó gran sorpresa entre los asistentes. Durante la interpretación de “Tití me preguntó,” el artista se trasladó a la “casita,” un escenario adicional ubicado en la parte trasera del estadio, donde invita a figuras reconocidas del ámbito local.

En esta ocasión, las pantallas gigantes mostraron a Wanda Nara, quien recibió una cálida ovación por parte del público. Junto a ella, otros famosos como Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK también fueron destacados, lo que motivó una intensa reacción entre los presentes, con gritos y la grabación de videos que rápidamente se compartieron en redes sociales.

La “casita” ha sido un elemento recurrente en la gira de Bad Bunny, generando momentos virales en cada ciudad que visita al reunir a artistas locales y fusionar la cultura pop con la música. Con los tres shows en Buenos Aires agotados, el paso del cantante por la ciudad evidenció su poderosa conexión con el público argentino.