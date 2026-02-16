La foto de Candelaria Tinelli que confirmaría su noviazgo

Candelaria Tinelli ha generado rumores sobre un posible romance con el jinete Franco Trabucco tras compartir una imagen en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, Candelaria publicó una foto de ella de espaldas, sentada en el borde de una pileta, originalmente compartida por Trabucco.

El jinete acompañó la imagen con emojis de manos formando un corazón. Por su parte, la cantante añadió un corazón rojo cuando la publicó en su perfil oficial. Este intercambio de imágenes y emojis ha llevado a muchos de sus seguidores a interpretar que la relación entre Candelaria y Franco es más que solo amistad.